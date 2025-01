A- A+

ISENÇÃO Advogados com até cinco anos de formados terão anuidade zero na OAB-PE, anuncia presidente Atualmente, a anuidade para os jovens advogados varia de R$ 400 a R$ 720. Cerca de 10 mil serão beneficiados

Advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) com até cinco anos de formados terão anuidade zero a partir desta terça-feira (7).

A medida foi anunciada pela nova presidente da entidade, Ingrid Zanella, e é inédita. A OAB-PE é, inclusive, a primeira no Brasil a implantar a anuidade zero para membros.

Segundo a OAB-PE, a decisão foi tomada após a adequação necessária no orçamento da Ordem, garantindo a execução da proposta que vai beneficiar mais de 10 mil jovens advogados no Estado.

Atualmente, a anuidade para os jovens advogados varia de R$ 400 a R$ 720.

"Desde a primeira semana de trabalho, nos debruçamos com nossa equipe sobre esse assunto de grande importância para a advocacia pernambucana. Mexemos no orçamento e encontramos a solução que vai atender toda essa parcela da advocacia pernambucana", disse Ingrid Zanella, que é a primeira mulher a assumir a presidência da OAB-PE.

"Estamos fazendo com responsabilidade e compromisso com as contas de nossa instituição. Estamos firmes nesse compromisso", completou.

Ingrid Zanella também anunciou que, ainda esta semana, vai formar um comitê de trabalho sobre a advocacia autônoma, para discutir os critérios de elegibilidade para descontos que irão vigorar a partir das próximas anuidades.

