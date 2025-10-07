Ter, 07 de Outubro

Anvisa

Anvisa manda recolher 78 cosméticos irregulares e suspeitos. Veja a lista

Produtos precisam ser registrados na Anvisa, mas foram apenas notificados na Agência

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)  - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Anvisa determinou, nesta segunda-feira (6/10), o recolhimento de cosméticos produzidos pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. Além disso, a ação de fiscalização suspendeu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos produtos.

Os cosméticos precisam ser registrados na Anvisa, mas foram apenas notificados na Agência. A notificação é um procedimento mais simples e rápido, usado para cosméticos de baixo risco.

Veja a lista dos produtos suspensos:

Outro produto que deve ser recolhido é o cosmético Truss Máscara Capilar Selante Blond , fabricado pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda. Esse produto teve sua a comercialização, a sua distribuição, a sua fabricação, a sua propaganda e o seu uso suspensos, pelo mesmo motivo (precisa ter registro na Anvisa, mas apenas foi notificado).

Cosméticos da Ozonteck

A ação de fiscalização atingiu também a +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda. Os cosméticos da empresa devem ser recolhidos e a sua comercialização, a sua distribuição, a sua fabricação, a sua propaganda e o seu uso foram suspensos. Isso porque, apesar de serem registrados como cosméticos, eles alegam atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto.

Confira os produtos suspensos:

Denuncie produtos irregulares

Produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde. Por isso, a Anvisa não recomenda a sua utilização. Tais produtos podem ser denunciados à Agência, através da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento ( 0800 642 9782 ).

