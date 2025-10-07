A- A+

Anvisa Anvisa manda recolher 78 cosméticos irregulares e suspeitos. Veja a lista Produtos precisam ser registrados na Anvisa, mas foram apenas notificados na Agência

A Anvisa determinou, nesta segunda-feira (6/10), o recolhimento de cosméticos produzidos pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. Além disso, a ação de fiscalização suspendeu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos produtos.

Os cosméticos precisam ser registrados na Anvisa, mas foram apenas notificados na Agência. A notificação é um procedimento mais simples e rápido, usado para cosméticos de baixo risco.

Veja a lista dos produtos suspensos:

Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos).

Realinhamento Térmico - MS Professional (todos).

Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos).

Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) - todos.

Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos).

Gloss Liss - Liberty Hair (todos).

Fusion Liss Orient Beauty (todos).

Progressiva Santore (todos).

Progressiva Megarepair Luna System (todos).

Creme Progressiva Luna System (todos).

Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos).

Progressiva Glowme (todos).

Progressiva Diversi Hair (todos).

Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos).

Progressiva Care (todos).

Progressiva JL Professional (todos).

Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) - todos.

Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos).

Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos).

Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) – todos.

Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) - todos.

High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) – todos.

Progressiva Perfect Liss (todos).

Selagem Chilena Ledebut (todos).

Prohibida Bravie (todos).

Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos).

Liberadah Bravie (todos).

Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos).

Ocean Shine Florac Cosmetics (todos).

Educ Hair Edumi (todos).

Release Ledebut (todos).

Extreme Reduct Dona Lara (todos).

Hair Perfect Premium Tresaav (todos).

Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos).

Liso de Milhões Beleza Rara (todos).

Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos).

Liso Perfeito - SA Carrias (todos).

BTX Premium - Asaphepro (todos).

Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos).

Botox Collagen BTX Karseell (todos).

Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos).

Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos).

Botox Blueberry Umecthair (todos).

Botox Queen Hair (todos).

Botox Violet Mask Ledebut (todos).

Botox Branco Perla Profissional (todos).

Botox Matizador Kalainne (todos).

Botox Matizador Rute Rezende (todos).

Botox XG Forest Hair (todos).

Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos).

Alisamento Algas + (Selagem) (todos).

Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos).

Selagem Perla Profissional (todos).

Selagem Extreme Blond Kalainne (todos).

Selagem Algas Fino Cheiro (todos).

Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos).

Selagem Kalainne (todos).

Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos).

Gloss Selagem Umecthair (todos).

Selagem Chinesa Niza Freitas (todos).

Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos).

Selagem Kelsi Cosméticos (todos).

Selagem Orgânica Forest Hair (todos).

Selagem Gold - Ledebut (todos).

Selagem Matizadora Rute Rezende (todos).

Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos).

Selagem Extreme Kalainne (todos).

Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos).

Máscara Realinhamento (todos).

Outro produto que deve ser recolhido é o cosmético Truss Máscara Capilar Selante Blond , fabricado pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda. Esse produto teve sua a comercialização, a sua distribuição, a sua fabricação, a sua propaganda e o seu uso suspensos, pelo mesmo motivo (precisa ter registro na Anvisa, mas apenas foi notificado).

Cosméticos da Ozonteck

A ação de fiscalização atingiu também a +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda. Os cosméticos da empresa devem ser recolhidos e a sua comercialização, a sua distribuição, a sua fabricação, a sua propaganda e o seu uso foram suspensos. Isso porque, apesar de serem registrados como cosméticos, eles alegam atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto.

Confira os produtos suspensos:

Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos).

Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos).

Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos).

Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos).

Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos).

Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos).

Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos).

Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos).

Denuncie produtos irregulares



Produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde. Por isso, a Anvisa não recomenda a sua utilização. Tais produtos podem ser denunciados à Agência, através da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento ( 0800 642 9782 ).

