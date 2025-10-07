Anvisa manda recolher 78 cosméticos irregulares e suspeitos. Veja a lista
Produtos precisam ser registrados na Anvisa, mas foram apenas notificados na Agência
A Anvisa determinou, nesta segunda-feira (6/10), o recolhimento de cosméticos produzidos pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. Além disso, a ação de fiscalização suspendeu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos produtos.
Os cosméticos precisam ser registrados na Anvisa, mas foram apenas notificados na Agência. A notificação é um procedimento mais simples e rápido, usado para cosméticos de baixo risco.
Veja a lista dos produtos suspensos:
- Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos).
- Realinhamento Térmico - MS Professional (todos).
- Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos).
- Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) - todos.
- Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos).
- Gloss Liss - Liberty Hair (todos).
- Fusion Liss Orient Beauty (todos).
- Progressiva Santore (todos).
- Progressiva Megarepair Luna System (todos).
- Creme Progressiva Luna System (todos).
- Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos).
- Progressiva Glowme (todos).
- Progressiva Diversi Hair (todos).
- Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos).
- Progressiva Care (todos).
- Progressiva JL Professional (todos).
- Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) - todos.
- Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos).
- Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos).
- Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) – todos.
- Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) - todos.
- High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) – todos.
- Progressiva Perfect Liss (todos).
- Selagem Chilena Ledebut (todos).
- Prohibida Bravie (todos).
- Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos).
- Liberadah Bravie (todos).
- Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos).
- Ocean Shine Florac Cosmetics (todos).
- Educ Hair Edumi (todos).
- Release Ledebut (todos).
- Extreme Reduct Dona Lara (todos).
- Hair Perfect Premium Tresaav (todos).
- Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos).
- Liso de Milhões Beleza Rara (todos).
- Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos).
- Liso Perfeito - SA Carrias (todos).
- BTX Premium - Asaphepro (todos).
- Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos).
- Botox Collagen BTX Karseell (todos).
- Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos).
- Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos).
- Botox Blueberry Umecthair (todos).
- Botox Queen Hair (todos).
- Botox Violet Mask Ledebut (todos).
- Botox Branco Perla Profissional (todos).
- Botox Matizador Kalainne (todos).
- Botox Matizador Rute Rezende (todos).
- Botox XG Forest Hair (todos).
- Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos).
- Alisamento Algas + (Selagem) (todos).
- Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos).
- Selagem Perla Profissional (todos).
- Selagem Extreme Blond Kalainne (todos).
- Selagem Algas Fino Cheiro (todos).
- Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos).
- Selagem Kalainne (todos).
- Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos).
- Gloss Selagem Umecthair (todos).
- Selagem Chinesa Niza Freitas (todos).
- Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos).
- Selagem Kelsi Cosméticos (todos).
- Selagem Orgânica Forest Hair (todos).
- Selagem Gold - Ledebut (todos).
- Selagem Matizadora Rute Rezende (todos).
- Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos).
- Selagem Extreme Kalainne (todos).
- Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos).
- Máscara Realinhamento (todos).
Leia também
• Intoxicação por metanol: Anvisa aciona agências internacionais para trazer antídoto ao Brasil
• Anvisa determina apreensão de produtos cosméticos irregulares
• Anvisa: não há registros que relacionem paracetamol a autismo
Outro produto que deve ser recolhido é o cosmético Truss Máscara Capilar Selante Blond , fabricado pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda. Esse produto teve sua a comercialização, a sua distribuição, a sua fabricação, a sua propaganda e o seu uso suspensos, pelo mesmo motivo (precisa ter registro na Anvisa, mas apenas foi notificado).
Cosméticos da Ozonteck
A ação de fiscalização atingiu também a +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda. Os cosméticos da empresa devem ser recolhidos e a sua comercialização, a sua distribuição, a sua fabricação, a sua propaganda e o seu uso foram suspensos. Isso porque, apesar de serem registrados como cosméticos, eles alegam atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto.
Confira os produtos suspensos:
- Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos).
- Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos).
- Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos).
- Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos).
- Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos).
- Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos).
- Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos).
- Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos).
Denuncie produtos irregulares
Produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde. Por isso, a Anvisa não recomenda a sua utilização. Tais produtos podem ser denunciados à Agência, através da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento ( 0800 642 9782 ).