Lula: Esther Dweck está com uma dívida com a Anvisa, que está em greve, mas ela vai resolver

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a ministra da Gestão, Esther Dweck, está com uma "dívida" com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por causa da greve. Ele, porém, afirmou que a ministra irá resolver o impasse.

"A Esther está com uma dívida com a Anvisa com a greve, mas depois do apelo, ela vai resolver", comentou o presidente durante reunião com a indústria farmacêutica para anúncio de investimentos nesta quarta-feira (14), no Palácio do Planalto.