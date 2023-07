A- A+

América do Sul Ao assumir Mercosul, Lula critica tentativa de 'isolar' Venezuela O presidente argumentou que a situação no país não seria apenas culpa de Maduro, mas sim dos dois lados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta terça-feira (4), que os países-membros do Mercosul ajudem a "conversar" sobre o caso da Venezuela, que enfrenta uma série de denúncias de violações de direitos humanos, e está afastada do bloco.

Neste sentido, o petista criticou a tentativa de "isolamento" do país de Nicolás Maduro por parte do restante da América do Sul e argumentou que a situação no país não seria apenas culpa do atual presidente, mas sim dos dois lados.

— No que a gente puder contribuir, quem tiver relação, dar palpite e puder conversar, temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e levar em conta que apenas os defeitos estão de um lado, os defeitos são múltiplos. Então precisamos conversar com todo mundo — afirmou.

O presidente voltou a falar sobre o tema depois de receber, do presidente argentino Alberto Fernández, a presidência rotativa do Mercosul, durante a 62ª cúpula de chefes de Estado do bloco. O encontro começou ontem e acontece em Puerto Iguazú, cidade argentina localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Com a passagem da presidência ao Brasil, Lula comandará o grupo pelos próximos seis meses. O petista havia ignorado, entretanto, a questão venezuelana no seu discurso inicial. Ele somente abordou o tema depois de ouvir críticas dos presidentes do Uruguai, Lacalle Pou, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez, que rechaçaram a gestão Maduro e os últimos acontecimentos no país.

— Eu acho que, entre nós, temos que tentar não deixar ninguém para fora. Na minha campanha [presidencial], lançamos a campanha "ninguém larga a mão de ninguém". Temos que trazer as pessoas de fora do Mercosul — ponderou.

Lacalle Pou e Abdo Benítez citaram, especificamente, o caso da ex-deputada Maria Corina Machado, considerada a favorita para vencer a nomeação da oposição venezuelana para presidente nas primárias em outubro, que foi proibida de ocupar cargos públicos por 15 anos, segundo o controlador-geral do país.

Engenheira de 55 anos, Machado lidera as pesquisas para as primárias com 13 candidatos. O vencedor dessas prévias vai enfrentar o presidente Nicolás Maduro nas eleições de 2024.

— Sobre a Venezuela, não conheço pormenores dos problemas da candidata, mas vou conhecer — disse o presidente brasileiro.

Por fim, Lula citou o caso da Nicarágua, país presidido por Daniel Ortega, que é acusado de exilar alguns dos seus principais opositores.

— Assumi o compromisso com o papa Francisco de conversar com o presidente da Nicarágua e quem puder conversar, vamos conversar — emendou.

