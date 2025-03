Ao contestar advogado de Anderson Torres, Dino ironiza: "Não captei por limitação orgânica minha"

A- A+

Durante a defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres contra as acusações de participação em uma trama golpista, seu advogado, Eumar Roberto Novacki, afirmou que, no dia 12 de dezembro de 2022, a minuta do golpe já estava disponível publicamente nas redes sociais.

A declaração foi contestada pelo ministro Flávio Dino, que reagiu com ironia ao dizer que não havia compreendido a fala por "limitação orgânica".

O diálogo ocorreu após a sustentação oral da defesa no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) relativa à tentativa de golpe de Estado.

— Novacki falou de uma data, dia 12 de dezembro, e, certamente por limitação orgânica minha, eu não captei o que aconteceu no dia 12 de dezembro, que o senhor mencionou? — perguntou Dino.

O advogado respondeu:

— Dia 12 de dezembro foi inserida aquela minuta. Foi a data em que circulava na internet.

Dino questionou novamente onde a minuta teria sido inserida, ao que Novacki respondeu: "Na própria internet".

O ministro, então, agradeceu o esclarecimento.

A minuta golpista citada pelo advogado foi encontrada na residência de Anderson Torres em 12 de janeiro de 2023, um mês após a data mencionada pela defesa.

O ex-ministro é um dos oito acusados julgados pelo STF nesta terça-feira, quando a Corte decidirá se os tornará réus após a denúncia da PGR.

Além dele, o tribunal também analisa o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A defesa de Torres argumenta que a PGR não conseguiu demonstrar sua conexão com a suposta trama golpista e que sua participação nos eventos citados se justificava pelo cargo que ocupava como ministro da Justiça.

