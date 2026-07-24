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governo Ao defender investimentos em defesa, Lula afirma que há "loucos pelo mundo querendo fazer guerra" Presidente visitou Avibras Aeroco, em Jacareí (SP), empresa responsável por desenvolver sistemas de defesas espaciais como mísseis, foguetes e veículos espaciais e fornece para as Forças Armadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (24), que o Brasil precisa investir mais nas Forças Armadas e na defesa nacional como um todo, porque “há loucos pelo mundo querendo fazer guerra”. Sem citar nomes, o titular do Palácio do Planalto afirmou que o Brasil tem riquezas como as terras raras e as florestas e fronteiras importantes, e que por isso é importante reforçar esse setor.

— A gente tem fronteira com todos os países da América do Sul, menos com o Chile e com o Equador. A gente tem a África na nossa frente e a gente tem os loucos pelo mundo querendo fazer guerra. E a gente não pode se esquecer que, embora a gente só gosta de paz, a gente seja de paz, a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil, invadiu Corumbá, ao mesmo tempo invadiu Uruguai, ao mesmo tempo invadiu Argentina. E aquela guerra, que parecia que era nada, durou cinco anos — falou.

O presidente visitou a Avibras Aeroco, em Jacareí (SP), empresa responsável por desenvolver sistemas de defesas espaciais como mísseis, foguetes e veículos espaciais, e comercializa seus produtos para as Forças Armadas do Brasil e também para outros países.

Lula citou que, numa eventual guerra, o país gastaria muito dinheiro e por isso precisaria estar preparado porque “quando tem uma confusão, ninguém fica perguntando se tem dinheiro ou não tem dinheiro, ou você arruma ou você está ferrado”. Essa não é a primeira vez que o mandatário fala sobre o tema e, nos últimos meses, tem citado com frequência a necessidade do país "estar preparado" para uma guerra. O reforço do tema ocorre em meio a atritos do Brasil com os Estados Unidos.

O petista destacou o tamanho do Brasil, a “riqueza dos minerais críticos” e das terras raras, a área de floresta e quantidade de água doce como justificativas para investir mais nas Forças Armadas e na defesa nacional.

— A gente conversa com algumas pessoas, (que dizem) “vai ter que gastar dinheiro com Forças Armadas, para que? Não precisamos disso”. Eu sempre falo o seguinte: as Forças Armadas é que nem Deus, você pode não acreditar, mas quando você tiver a primeira dor de barriga, você vai “ai meu Deus” — continuou.

A fábrica da Avibras ficou paralisada por mais de três anos, desde 2022, devido a uma greve dos trabalhadores, que passaram 36 meses sem receber salários. Em maio, as atividades foram retomadas após a assinatura de um acordo para pagamento das dívidas trabalhistas, que somam cerca de R$ 230 milhões. Lula disse ter ficado “puto” muitas vezes pela demora para resolver o problema da Avibrás.

— Como é que se demora tanto pra resolver um problema que as Forças Armadas queriam, que o presidente queria, que o ministro da Defesa queria, que o vice-presidente queria, que o BNDES queria, que o ministério queria e não acontecia? Muitas vezes eu fiquei muito puto da vida. Tem sempre uma coisinha pra atrapalhar — falou.

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