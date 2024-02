A- A+

guerra no oriente médio Ao defender Lula, Gleisi chama Netanyahu de "fascista" Presidente do PT disse que resposta de Israel ao brasileiro 'confirma a truculência do chefe de um governo de extrema-direita

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta segunda-feira (19), nas redes sociais, que a resposta dada pelo governo de Israel à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva “confirma a truculência do chefe de um governo de extrema-direita que está levando seu país ao desastre”. A petista ainda disse o o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu "ignora que o Brasil não é mais governado por um fascista como ele", numa referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“A resposta de Netanyahu ao presidente @LulaOficial confirma a truculência do chefe de um governo de extrema-direita que está levando seu país ao desastre e ao repúdio da comunidade internacional. Ignora que o Brasil não é mais governado por um fascista como ele. Netanyahu devia se preocupar com a rejeição que desperta no mundo e em seu próprio país, antes de tentar repreender quem denuncia sua política de extermínio do povo palestino. Ele não tem autoridade moral nem política para apontar o dedo para ninguém”, postou Gleisi, no X, ex-Twitter.

Em outra publicação, a presidente do PT respondeu ainda ao pedido de impeachment de Lula organizado por políticos de oposição e atacou a deputada federal Carla Zambelli. “Golpistas querendo impeachment de Lula só pode ser piada. É só ver quem tá liderando a turma, a pistoleira Carla Zambelli, propagadora de fake news, ré no STF e investigada por ataques ao Judiciário, que virou pessoa tóxica até entre os bolsonaristas. Melhor se cuidarem porque aqui golpistas não se criam mais, temos leis e instituições atentas”, postou.

Veja também

