ENCONTRO Ao encontrar Lula em São Paulo, Ronaldo Fenômeno pede reunião com presidente em Brasília Interação entre Lula e o ex-jogador ocorreu acompanhada do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com quem Lula falou ao pé do ouvido

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o ex-atacante Ronaldo Fenômeno nos bastidores do lançamento do SBT News em São Paulo nesta sexta-feira. Na conversa, ambos se abraçaram e Ronaldo pediu uma reunião com Lula em Brasília. De acordo com auxiliares que presenciaram a cena, o presidente disse que o receberia no Palácio do Planalto.

A interação entre Lula e o ex-jogador ocorreu acompanhada do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com quem Lula falou ao pé do ouvido, horas depois da retirada das sanções da Lei Magnitsky pelo governo americano.

Lula e Moraes são torcedores do Corinthians. Ronaldo jogou no Corinthians por dois anos, de 2009 a 2011. O trio conversou sobre o jogo da última quarta-feira em que Corinthians venceu o Cruzeiro na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A última vez que Corinthians venceu a Copa do Brasil foi em 2009, quando Ronaldo integrava o time.



Lula publicou uma foto do encontro nas redes sociais com a legenda: “4 corinthianos se olhando (e pensando no jogão de domingo)”.

Apesar na interação amistosa na sexta-feira, o ex-jogador já esteve em lado oposto ao de Lula no cenário política. Ronaldo foi cabo eleitoral de Aécio Neves (PSDB) na campanha presidencial de 2014 e foi favorável ao impeachment da ex-presidente Dilmar Rousseff em 2016.

Em 2012, o ex-atacante visitou Lula no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na época em que tratava um câncer na laringe.

