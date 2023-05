A- A+

Agrishow Ao lado de Bolsonaro, Tarcísio fala em 'cadeia' para invasores de terra Governador de São Paulo visitou maior feira agrícola do Brasil, no interior do estado, com o ex-presidente

A uma plateia de produtores rurais na Agrishow, maior feira agrícola do Brasil, realizada em Ribeirão Preto (SP) nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) falou em "cadeia" para invasores de terra no estado. Ele fez um discurso ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, em sua primeira viagem pelo país após seu retorno do autoexílio nos Estados Unidos.

A ameaça de Tarcísio se dá em meio à ofensiva do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) contra propriedades rurais pelo Brasil. A organização reivindica regularização fundiária e cobra do governo federal, de quem é próximo, mais rapidez no atendimento à pauta.

— Não vamos transigir com a segurança jurídica. Vamos proteger a propriedade privada. Não vamos tolerar invasão de terra aqui no nosso estado. Aqueles que invadirem terão um destino só, a cadeia — afirmou Tarcísio.

Ele disse que seu governo "não vai tolerar a bagunça, a baderna e a usurpação" do Estado democrático de Direito. Aproveitou a presença do ex-chefe para elogiá-lo, e também fez anúncios ao setor.

Ele prometeu maior conectividade ao campo, linhas de crédito suplementar ao apresentado no Plano Safra e assinou a entrega de títulos de regularização fundiária.

Em seguida, partiu com Bolsonaro para um giro pela feira, provocando correria e tumulto. Subiram em máquinas agrícolas, ergueram crianças e ouviram dos apoiadores pedidos de prisão para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

