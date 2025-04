A- A+

BRASIL Ao lado de Caiado e Ratinho Júnior, Zema fala em união com governadores para vencer Lula em 2026 Mineiro também aproveitou para reforçar o nome de seu vice na sucessão; chefes estaduais se reuniram em evento do agronegócio em Uberaba (MG)

Os governadores da direita que se colocam como pré-candidatos à Presidência — Romeu Zema (Minas Gerais), Ratinho Júnior (Paraná) e Ronaldo Caiado (Goiás) — estiveram juntos neste sábado em evento do agronegócio em Uberaba (MG).



Durante a inauguração da 90° feira Expozebu, Zema aproveitou para levantar a hipótese dos três se unirem ao redor de uma única candidatura que possa fazer embate ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no ano que vem.

— No ano que vem, Caiado e Ratinho, tenho certeza que nós estaremos tirando esse governo que persegue quem produz, que persegue quem trabalha, e o Brasil não merece. Nós estaremos caminhando juntos para um Brasil melhor.





Além de Zema, Ratinho e Caiado também discursaram. O goiano concordou com Zema e disse que a centro-direita chegará no poder no ano que vem, mas não falou em união.

— Vocês podem cravar que em 2026 a centro-direita subirá o Planalto. Tenho certeza. Qualquer um de nós que for ao segundo turno terá o apoio e saberá responder.

O paranaense adotou um tom amistoso, destacando a felicidade de estar no estado com agradecimentos a Zema. Caiado, por sua vez, fez afagos aos dois.

— Zema, muito obrigado pela parceria, pela amizade. Ratinho, você e eu estamos no final do nosso segundo mandato e quero fazer um elogio público: nós mostramos ao país que quando se governa com seriedade, o resultado é este que entregamos.

Em seguida, o goiano destacou a importância do agronegócio e fez críticas ao que chamou de "política da corrupção" e citou a fraude bilionária no INSS e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para atingir o governo federal.

— Roubaram agora R$ 8 bilhões dos aposentados. Como o brasileiro vai acreditar que é uma coisa séria para governar? Onde que está hoje nossa capacidade de desenvolvimento? O governo não cansa de exaltar o Abril Vermelho, mas nos nossos estados é Abril Verde e Amarelo.

Além dos governadores, estiveram presentes o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).

