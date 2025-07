Ao lado de deputado, prefeita de Aracaju celebra "trazer emendas parlamentares" para show de Safadão

A- A+

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL-SE), celebrou o comprometimento do deputado federal Thiago de Joaldo (PP-SE) de "trazer emendas parlamentares" para custear o show do cantor Wesley Safadão na edição do ano que vem do evento Forró Caju. A declaração ocorreu no dia 28 de junho, após Corrêa subir ao palco ao lado do artista e do deputado, mas só gerou repercussão nas redes sociais neste sábado.

Wesley Safadão chama Emília Corrêa, prefeita de Aracaju (SE), para comemorar que está CONFIRMADO no Forró Caju de 2026, graças às EMENDAS PARLAMENTARES destinadas por um deputado federal.pic.twitter.com/jLSWS9kpNV — République (@republiqueBRA) July 11, 2025

"Vocês estão gostando de Wesley Safadão?", pergunta a prefeita à plateia. "Pois olha, em primeira mão: o deputado Thiago já assume o compromisso de trazê-lo com as emendas parlamentares do próximo ano."



A fala da prefeita foi seguida de uma declaração do deputado:

"Olha, pessoal, quando a gente chegou aqui, eu vi o sucesso total que o evento foi. Os portões fechados. Wesley, parabéns para você, meu irmão. A gente está aqui para garantir que, em 2026, você já trate de colocar o Forró Caju na sua agenda, que a gente vai estar aqui de novo ano que vem", disse Joaldo.



O vídeo foi publicado no perfil "République", no X. O GLOBO procurou o deputado e a prefeitura de Aracaju, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

Corrêa derrotou Luiz Roberto (PDT) no segundo turno da eleição municipal com 57,46% dos votos. Apesar de correligionária de Jair Bolsonaro (PL), ela evitou um vínculo direto com o ex-presidente ao longo da campanha. Ao discursar na convenção que homologou a sua candidatura, por exemplo, não o citou.

