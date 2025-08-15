A- A+

Rio de Janeiro Ao lado de Flávio e irmão de Reis, Castro elogia aliados, mas ignora Bacellar Governador participou de cerimônia para entrega de 16 novas viaturas a PM do Rio

O governador Cláudio Castro (PL) entregou, nesta sexta-feira, 16 viaturas semiblindadas à Polícia Militar do Rio de Janeiro, em cerimônia no Quartel-General da corporação, no Centro da capital.

O ato foi marcado por discursos políticos e troca de afagos entre o governador e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que destinou uma emenda parlamentar para a compra dos veículos.

O evento acontece em meio ao afastamento de Castro com o presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), que sequer foi lembrado durante os discursos.

Nesta semana, Castro afirmou ao Globo que seguiria uma orientação partidária e conversada com Flávio Bolsonaro de não apoiar ninguém de fora da legenda para a sucessão.

Durante todo o cortejo, Castro evitou citar Bacellar — que não esteve presente na cerimônia — nos discursos e preferiu dirigir elogios à base aliada no Legislativo e aos vereadores da Câmara do Rio.

O distanciamento entre os dois começou há dois meses quando Bacellar, como governador interino, exonerou Washington Reis do cargo de secretário de Transportes do estado.

O ato contrariou Castro, que recuou da ideia de manter o presidente da Casa como seu candidato ao governo em 2026.

Desde então, a relação esfriou, e o governador vem costurando apoios para disputar uma vaga no Senado.

O governador só citou Bacellar ao ser questionado pelos jornalistas sobre o não andamento de suas leis propostas em um pacote de Segurança Pública e Finanças enviadas na segunda-feira à Alerj.

O presidente do parlamento decidiu não agilizar a tramitação dos projetos de Castro, o que pode fazer os textos demorarem cerca de 50 dias para serem votados no plenário, segundo o Regimento Interno da Assembleia.

No entanto, apesar dessa briga velada entre Palácio Laranjeiras e Tiradentes, Castro buscou amenizar a disputa.

— Tanto eu quanto o presidente Bacellar somos pessoas maduras e republicanas. Qualquer um vai saber colocar o Estado do Rio acima de tudo — afirmou Castro durante entrevista coletiva.

Durante a solenidade, Castro "agradeceu a generosidade do senador Flávio" e exaltou a parceria com clã Bolsonaro fazendo menções diretas ao ex-presidente Jair Bolsonaro — que está em prisão domiciliar desde a semana passada, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

O movimento, segundo apoiadores do governo, se dá depois que Bolsonaro colocou em curso uma mobilização para arrumar a casa no Rio após a crise provocada por Bacellar.

— Meu irmão e amigo de toda a vida. Flávio, dá um grande abraço no seu pai. Só desistiremos quando ele estiver andando pelas ruas de novo — disse Castro em recado político que ressoou entre os aliados presentes.

A família Bolsonaro é aliada da família Reis e passou a manifestar descontentamento com a eventual candidatura de Bacellar ao governo em 2026.

Além disso, o governador fez questão de saudar aliados que marcaram presença ao seu lado no púlpito, como o deputado federal Gutenberg Reis (MDB-RJ), irmão do ex- secretário de transporte e cacique do MDB, Washington Reis.

Também estiveram presentes na cerimônia o secretário de Segurança Pública, Victor Santos; o comandante-geral da PM, coronel Marcelo de Menezes; o deputado estadual Márcio Gualberto (PL), presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa (Alerj); além dos deputados estaduais Douglas Gomes (PL) e Pedro Brazão (União).

No texto oficial da PM, lido durante a solenidade, o senador foi descrito como “o parlamentar que mais colaborou com a Polícia Militar do Rio” e Castro como o governador que “mais contribuiu para o fortalecimento da corporação na história recente do Estado”.

Rompimento político

Apesar do governador Cláudio Castro ter afirmado que não está rompido politicamente com o presidente da Alerj, a crise entre Palácio Laranjeiras e Tiradentes tem ficado cada vez mais evidente.

Nos últimos Castro vinha costurando para que Rodrigo Bacellar, até então seu candidato ao pleito de 2026, se envolve cada vez mais nas agendas na área de segurança.

O presidente da Casa legislativa chegou a participar da entrega de novas viaturas da Polícia Militar na Lapa em julho. Este teria sido o último encontro público dos dois.

Na ocasião, o deputado até discursou à tropa, e o governador atribuiu ao então aliado a costura para convocar os excedentes do concurso de oficias da corporação.

A ideia era tentar vincular a imagem de Bacellar ao programa Segurança Presente, que será ampliado pelo governo do Rio.

Tema principal da eleição municipal do ano passado, a segurança pública deverá permanecer no centro do debate durante a disputa para o governo do Rio, em outubro de 2026. Apesar da distância e embora ainda não tenham assumido a intenção publicamente, dois pré-candidatos já disputam o protagonismo em ações de combate à violência no Rio.

Por um lado, o prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) corre para tirar do papel o projeto de armar a Guarda Municipal. Do outro, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), tenta vincular sua imagem ao programa Segurança Presente, que será ampliado pelo governo do Rio.

Já o evento desta sexta-feira, apesar de ter sido apresentada como um reforço operacional para a PM, se transformou em um ato de afirmação política, em meio à tramitação do pacote de segurança e ajuste fiscal no Legislativo fluminense.

Os novos equipamentos serão distribuídos ao 4º BPM (São Cristóvão), 21º BPM (São João de Meriti), 27º BPM (Santa Cruz), 39º BPM (Belford Roxo) e ao Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer).

A corporação destacou ainda que, somente em 2025, já foram realizadas mais de 21 mil prisões, mais de 4 mil apreensões de adolescentes envolvidos em atos infracionais e a retirada de circulação de mais de 3 mil armas de fogo, sendo 425 fuzis.

— Infelizmente, muitos criminosos presos, inclusive portando armas de guerra, obtêm liberdade rapidamente, voltam a cometer delitos e continuam ameaçando a vida dos cidadãos. Esse ciclo perverso é alimentado por uma legislação penal ultrapassada, que transmite aos criminosos a sensação de impunidade e estimula a reincidência. Tenho a firme esperança de que, juntos, conseguiremos mudar essa realidade, conquistando leis mais rigorosas contra o crime e mais protetivas para a sociedade — disse o governador.

No campo político-administrativo, Castro, ao ser provocado por jornalistas, voltou a comentar o pacote de medidas econômicas e de segurança pública enviado à Alerj.

Segundo ele, os projetos, que já estão na mesa diretora, foram discutidos previamente com parlamentares e não têm “viés político”, mas sim caráter financeiro, para enfrentar o déficit de R$ 12 bilhões com que o estado abriu o ano.

Entre as propostas, Castro destacou a reorganização de cargos na Polícia Militar e a criação do serviço por hora certa para militares da reserva:

— Devemos ter quase 3 mil cadastrados aptos para voltar e ajudar na segurança pública em tarefas específicas. Foi uma conversa minha com a Polícia Militar, e todos acharam uma excelente ideia. Tanto eu quanto Bacellar somos pessoas maduras e republicanas, e qualquer um vai saber colocar o Estado acima de tudo — afirmou.

