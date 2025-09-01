A- A+

BRASIL Ao lado de Frei Gilson, bispo de Goiás pede em bênção que Nossa Senhora impeça comunismo no Brasil Declaração ocorreu no evento católico Desperta Brasil, que reuniu cerca de 80 mil pessoas no Estádio Mané Garrinha, em Brasília

O bispo Dom Adair José Guimarães, líder da Igreja Católica na cidade de Formosa (GO), pediu que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, impeça o comunismo no país.



Ele estava ao lado de Frei Gilson, um dos maiores influenciadores religiosos da atualidade. A declaração ocorreu durante o evento católico Desperta Brasil, neste sábado, idealizado pelo próprio Frei Gilson e que reuniu cerca de 80 mil pessoas no Estádio Mané Garrinha, em Brasília.

"Pela interseção de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção, que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém", disse Dom Adair.

O religioso possui 185 mil seguidores em uma de suas redes sociais. Na publicação mais recente, em que divulgou sua agenda semanal, apoiadores parabenizaram Adair, e criticaram supostos ataques sofridos por ele devido ao posicionamento.





"Um exemplo de coragem, falou e fala a verdade, doa a quem doer", escreveu uma internauta. "Sua bênção estremeceu os alicerces de toda rede social", publicou outra.

Procurada, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que congrega os bispos da Igreja Católica, não respondeu sobre o assunto até o momento da publicação da reportagem. O espaço segue aberto.

Frei Gilson fez mesmo pedido

O bispo estava ao lado de Frei Gilson, organizador do evento. O Desperta Brasil reuniu cerca de 80 mil pessoas no no Estádio Mané Garrinha, o maior público do local desde a reinauguração, em 2013, conforme informações do Correio Braziliense.

Frei Gilson ganhou projeção por conta de suas lives durante a madrugada, que reúnem milhões de fiéis. Fora do meio religioso, ele também ficou em evidência após ter declarações vistas como polêmicas e, mesmo sem manifestar apoio direto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), passou a ser vinculado ao ex-chefe do Executivo por seus simpatizantes.

Durante uma transmissão ao vivo realizada em Brasília, em junho de 2021, ele apareceu cercado por bandeiras do Brasil e fez uma oração pedindo que Nossa Senhora livrasse o país do “flagelo do comunismo”.

O nome do religioso foi citado em investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe envolvendo Bolsonaro e aliados. Embora Frei Gilson não seja alvo da apuração, ele foi mencionado nos autos por ter recebido a chamada "oração do golpe", conduzida pelo padre José Eduardo de Oliveira e Silva, já indiciado pela PF.

