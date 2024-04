Ao lado de João no Dona Lindu esta quinta (4), no Recife, Lula sanciona Sistema Nacional de Cultura

A- A+

A passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conta com uma terceira agenda em Pernambuco nesta quinta-feira (4). Será a sanção do projeto que cria o Sistema Nacional de Cultura (SNC). O evento será no Recife.



O projeto tem um simbolismo para o Estado porque foi relatado no Senado Federal por Humberto Costa (PT). A agenda será realizada às 19h, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife. O compromisso consta na agenda do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Nesta quinta, Lula desembarca em Pernambuco para cumprir uma série de agendas. A primeira parada é em Arcoverde, no Sertão, para a inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta Ipojuca e trecho entre Belo Jardim e Caruaru da Adutora do Agreste Pernambucano. Em seguida, ele vai para Goiana para a inauguração da nova fábrica de medicamentos da Hemobrás.

