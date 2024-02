A- A+

PARTIDO Ao lado de líderes do partido, Rueda anuncia em eleição do União Brasil; Bivar nega valor legal Eleição desta quinta-feira ficou marcada por uma tentativa do atual presidente Luciano Bivar de cancelar o pleito

O advogado Antonio Rueda anunciou que venceu a eleição para presidência do União Brasil nesta quinta-feira (29). Rueda derrotou o atual presidente da sigla, Luciano Bivar. Segundo parlamentares, o placar foi de 30 a 0, o que indica que adversários de Rueda não participaram da escolha - no total, eram 40 votantes.

Após o anúncio, Bivar disse que a eleição não teve valor legal, mas não respondeu se vai acionar a Justiça.

— A convenção foi anulada estaturiamente. Esta "eleição" foi viciada e está nula de pleno direito — disse Bivar ao Globo.

A campanha foi marcada por ameaças e até um dossiê. Na quarta-feira, Bivar deu uma entrevista coletiva com envelope escrito "denúncias", mas, durante o encontro, não apresentou provas do que teria contra o adversário.



Bivar também falou que os advogados do partido estavam analisando a formação das chapas para saber se a eleição seria realizada.

— As chapas ainda não foram examinadas em suas minúcias. Então, a gente não pode dizer ainda dessa situação, com relação a posicionamento do partido a respeito da legalidade das chapas — disse Bivar.

De acordo com técnicos aliados de Rueda, um movimento de Bivar no sentido de barrar a eleição seria frustrado em "10 minutos", com deliberação pela Executiva a favor da continuidade do processo.

Durante a coletiva, Bivar chamou Rueda de "covarde" e trouxe sua versão sobre telefonema entre ambos ocorrido na segunda-feira. Também disse que o líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento (União-BA), apoiador de Rueda, poderia ter um concorrente interno nas eleições para a presidência da Câmara, que ocorrerão em fevereiro do ano que vem.

— Denúncias (contra Rueda) têm aqui (no envelope). Certamente vou abrir uma investigação disso. Como as denúncias são graves, posso até levar ao Ministério Público. Mas não posso antecipar porque eu não sei se procede. Essas denúncias são de toda sorte, é incrível, de um partido que não pode estar na mão de quem quer fazer negócios — disse Bivar.

Racha escancarado

A disputa pelo comando ganhou novos contornos nesta semana e escancarou o racha na legenda criada há apenas dois anos, fruto da fusão entre DEM e PSL. Rueda tem apoio da maioria dos parlamentares e dirigentes da legenda e deve ter ACM Neto, ex-presidente do DEM, como vice. Bivar, por sua vez, passou a cobrar a fidelidade de aliados que eram filiados ao PSL para se manter no poder.





Veja também

POLÍTICA Dino vota a favor da condenação de 15 réus do 8 de janeiro