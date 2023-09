A- A+

GOVERNO Ao lado de Lira, Lula diz que está 'satisfeito' com montagem do governo Novos ministros foram nomeados nesta quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira que está "muito satisfeito" com o novo formato da esplanada dos ministérios após a última reforma que abriu espaço para o Centrão no governo.

Lula participou de uma cerimônia fechada de posse dos ministros André Fufuca (Esportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Márcio França (Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), no Palácio do Planalto. O presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) participou da cerimônia junto com familiares dos novos ministros, além de Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil).

— Estou muito satisfeito com a conclusão que nós chegamos na montagem do governo — afirmou durante a cerimônia de posse dos novos ministros.

Lula finalizou a reforma ministerial na semana passada, após dois meses de negociações. Fufuca e Silvio já estavam confirmados como ministros, mas aguardavam a definição das pastas que comandariam.

Márcio França (PSB) foi desalojado do Ministério dos Portos e Aeroportos para dar espaço ao Republicanos na reforma ministerial. A pasta agora vai ser comandada por Silvio Costa Filho (Republicanos). França assume o novo ministério criado por Lula: Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Fufuca, por sua vez, assumiu o Ministério dos Esportes no lugar da ministra Ana Moser. Com as mudanças, Lula demite a segunda mulher em nove meses de governo. Ana Moser tinha respaldo de atletas e entidades esportivas. No começo do ano, Lula tirou a deputada Daniela Carneiro do comando do Ministério do Turismo para atender a um pedido do União Brasil.

Veja como fica a esplanada de Lula

Rui Costa (PT) – Casa Civil

Alexandre Padilha (PT) – Secretaria de Relações Institucionais

Márcio Macedo (PT) – Secretaria-Geral da Presidência da República

Fernando Haddad (PT) – Ministério da Fazenda

Flávio Dino (PSB) – Ministério da Justiça

José Múcio – Ministério da Defesa

Mauro Vieira – Ministério das Relações Exteriores

Jorge Messias – Advocacia-Geral da União

Nísia Trindade – Ministério da Saúde

Camilo Santana (PT) – Ministério da Educação

Esther Dweck – Ministério da Gestão

Silvio Costa Filho (Republicanos) – Ministério de Portos e Aeroportos

Luciana Santos (PCdoB) – Ministério da Ciência e Tecnologia

Cida Gonçalves – Ministério das Mulheres

Wellington Dias (PT) – Ministério do Desenvolvimento Social

Margareth Menezes – Ministério da Cultura

Luiz Marinho (PT) – Ministério do Trabalho

Anielle Franco – Ministério da Igualdade Racial

Silvio Almeida – Ministério dos Direitos Humanos

Geraldo Alckmin (PSB) – Ministério da Indústria e Comércio

Vinícius Carvalho – Controladoria-Geral da União

Marcos Amaro – Gabinete de Segurança Institucional

Paulo Pimenta (PT) – Secretaria de Comunicação

Carlos Fávaro (PSD) – Ministério da Agricultura

Waldez Góes (PDT) – Ministério da Integração

André de Paula (PSD) – Ministério da Pesca

Carlos Lupi (PDT) – Ministério da Previdência

Jader Filho (MDB) – Ministério das Cidades

Juscelino Filho (União Brasil) – Ministério das Comunicações

Alexandre Silveira (PSD) – Ministério de Minas e Energia

Paulo Teixeira (PT) – Ministério do Desenvolvimento Agrário

André Fufuca (PP) – Ministério do Esporte

Marina Silva (Rede) – Ministério do Meio Ambiente

Simone Tebet (MDB) – Ministério do Planejamento

Celso Sabino (União Brasil) – Ministério do Turismo

Sonia Guajajara (PSOL) – Ministério dos Povos Originários

Renan Filho (MDB) – Ministério dos Transportes

Márcio França — Ministério da Micro e Pequena Empresa

