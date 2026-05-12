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SEM APLAUSO

Ao lado de Lula e autoridades no TSE, Alcolumbre decide não aplaudir Messias

AGU recebeu 30 segundos de aplausos da plateia e da mesa solene

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Davi Alcolumbre foi o único integrante da mesa da sessão solene que não aplaudiu o advogado-geral da União, Jorge Messias Davi Alcolumbre foi o único integrante da mesa da sessão solene que não aplaudiu o advogado-geral da União, Jorge Messias - Foto: Luiz Roberto/TSE

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi o único integrante da mesa da sessão solene que não aplaudiu o advogado-geral da União, Jorge Messias, em uma salva de palmas puxada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, durante a posse de Kassio Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral.

Ao discursar, Simonetti propôs a referência a Jorge Messias. O AGU recebeu 30 segundos de aplausos da plateia e da mesa solene. Alcolumbre estava sentado ao lado do presidente Luiz Inácio da Silva.

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— Cumprimento a advocacia do Brasil, nas pessoas dos diretores do conselho federal presentes, mas cumprimento especialmente a advocacia brasileira na pessoa de um querido amigo que é o AGU Jorge Messias — disse Simonetti.

Após as palmas, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidonio Palmeira, cochichou com Messias ao pé do ouvido.

Há duas semanas, Jorge Messias foi rejeitado pelo plenário do Senado a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal.

A avaliação do entorno de Lula é que a derrota de Messias foi orquestrada por Alcolumbre, que desde o início ficou contrariado com a escolha do petista em indicar o chefe da Advocacia-Geral da União (AGU).

O senador defendia o nome de seu antecessor, Rodrigo Pacheco (PSB-MG), um de seus principais aliados. Publicamente, Alcolumbre nega qualquer atuação nesse sentido.

No dia da sabatina, senadores afirmaram que Alcolumbre telefonou para alguns parlamentares pedindo para votar contra Messias. Antes de o placar da votação ser revelado, o presidente do Senado cochichou ao líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA), que o candidato governista seria derrotado. A fala de Alcolumbre foi captada pela transmissão da sessão.

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