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ELEIÇÕES 2026 Ao lado de Lula, Haddad será anunciado como pré-candidato ao governo de SP na próxima quinta Ministro da Fazenda participará de dois eventos, um na Zona Norte e outro no ABC

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), vai ser anunciado como pré-candidato ao governo de São Paulo na próxima quinta-feira (19). No dia, ele participará de dois eventos, um na Zona Norte e outro em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB) — ela anunciou que vai concorrer ao Senado nas próximas eleições —, Haddad vai se despedir do cargo e fazer um balanço de sua gestão.

Na capital, pela manhã, o trio vai participar da Caravana Federativa, no Expo Center Norte. De lá, presidente e ministros seguirão para a Universidade Federal do ABC, onde haverá uma homenagem ao ex-presidente do Uruguai José Alberto “Pepe” Mujica, marcada para 14h.

Na ocasião, haverá a entrega do título de doutor honoris causa póstumo ao político uruguaio, morto no ano passado. Sua companheira, Lucia Toplansk, foi convidada e deverá comparecer.

Segundo pessoas próximas ao futuro candidato ao Palácio dos Bandeirantes, não há ainda a confirmação de como Haddad vai comunicar sua pré-candidatura no dia, pois os eventos são do governo (na capital) e em uma instituição federal, e há a preocupação com a lei eleitoral. Há a expectativa de que as falas possam ocorrer do lado de fora de um dos dois locais.

Procurado, Fernando Haddad não respondeu sobre os eventos, o anúncio da pré-candidatura e sua exoneração do Ministério. Esse último deve ser publicado no Diário Oficial no dia seguinte, dia 20.

Se por um lado o cabeça da chapa estadual será anunciado na quinta, a exemplo da primeira pré-candidata ao Senado, os nomes dos postulantes a vice-governador e do segundo candidato a senador não serão divulgados.

Fernando Haddad vinha resistindo a ser candidato ao governo, até a última pesquisa Datafolha mostrar que ele é o único adversário competitivo contra o governador Tarcísio de Freitas.

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