A- A+

INTERNACIONAL Ao lado de Lula, presidente do Egito defende criação de Estado Palestino com capital em Jerusalém Abdel Fatah al-Sisi agradeceu pelo apoio do presidente brasileiro ao fim da violência em Gaza e disse que países compartilham visões próximas sobre o futuro

Em conferência de imprensa ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta quinta-feira (15), o presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sisi, defendeu a criação de um Estado Palestino com capital em Jerusalém como parte do plano para o pós-guerra na Faixa de Gaza, entre Israel e Hamas. A declaração surgiu em um momento em que o líder egípcio enumerava pontos que ele e Lula concordaram durante a reunião bilateral realizada no Cairo.

"Concordamos sobre a importância de um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, da libertação dos reféns e dos prisioneiros e do acesso humanitário com o maior número de recursos possível para salvar as almas dos civis e chegar à fase do pós-guerra, tendo Jerusalém como capital do Estado Palestino" afirmou al-Sisi ao abrir a conferência realizada no Cairo.

Ao discursar na capital egípcia, Lula criticou as ações de Israel contra o enclave palestino e voltou a se referir ao ataque de 7 de outubro, liderado pelo Hamas, como uma ação terrorista. O presidente brasileiro defendeu o cessar-fogo e pediu uma resolução duradoura para o conflito, mas não se referiu diretamente à criação de um Estado Palestino com sede em Israel.

Desde o fim do ano passado, al-Sisi tem defendido publicamente que a solução para o conflito regional passa pela criação de um Estado Palestino, seguindo as fronteiras estabelecidas pelo acordo de 1967, que considerava a porção oriental de Jerusalém como capital de um Estado Árabe, que deveria coexistir com o Estado Judeu. Os termos do acordo, contudo, quase não chegaram a vigorar, pelo não reconhecimento da Liga Árabe de Israel e pela eclosão da Guerra Árabe-Israelense (ou Guerra da Independência, em Israel), em que uma coalizão de forças árabes tentou impedir a instalação oficial do Estado de Israel naquela região e foi derrotada.

“Deve haver um Estado Palestino de acordo com as fronteiras de 4 de junho (1967), com Jerusalém Oriental como sua capital, lado a lado com Israel”, disse al-Sisi, em uma declaração de novembro do ano passado, citada pela agência oficial egípcia MENA. "Estamos prontos para que este Estado seja desmilitarizado e para que haja garantias da presença de forças, seja da Otan, das Nações Unidas, ou de forças árabes ou americanas, para que possamos alcançar a segurança de ambos os Estados, o nascente Estado da Palestina e o Estado israelense".

Veja também

guerra no oriente médio Lula diz que operação de Israel em Rafah levará a "novas calamidades"