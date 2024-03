A- A+

O deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) lançou, na manhã deste sábado (3), sua pré-candidatura à Prefeitura do Recife.

O evento foi realizado no Moinho Recife, no Bairro do Recife, e contou com a presença da ministra de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva.



No lançamento, foi exibido o vídeo do ministro Carlos Lupi em que elogia Gadêlha e no qual diz que virá ao Recife, em breve, formalizar o apoio da candidatura do deputado a prefeito da capital pernambucana.





O lançamento aconteceu em meio ao impasse causado dentro da Federação PSOL-Rede para a escolha de um nome consensual para disputar a eleição.

Se de um lado, a partir de hoje, o nome de Túlio está oficialmente colocado, do outro, o de Dani Portela (PSOL), deputada estadual, também está.

Apesar de estarem na mesma federação, Túlio e Dani se encontram em lados opostos. Enquanto ele é aliado da governadora Raquel Lyra (PSDB), ela é, atualmente, a líder da Oposição à tucana na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Estiveram presentes no ato os deputados estaduais João Paulo (PT) e Rosa Amorim (PT), além de lideranças locais e pré-candidatos a vereança pela Rede Sustentabilidade.

