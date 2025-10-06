A- A+

Leilão de gado Ao lado do filho, Lira fatura R$ 4 milhões em leilão de gado e faz piada com metanol Evento aconteceu na cidade de São Sebastião, interior de Alagoas; deputado já gravou vídeo para afirmar que seus animais tem 'grande grau de excelência'

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) realizou, neste sábado, a quarta edição do leilão de gado "Nelore Lira", realizado por sua empresa rural, a Lira Agropecuária. O evento aconteceu na cidade de São Sebastião, interior de Alagoas, e rendeu quase R$ 4 milhões em vendas de touros e bezerros ao parlamentar. Ao lado do filho Álvaro, cotado para concorrer à Câmara em 2026, caso se lance ao Senado, Lira agradeceu o público no encerramento do evento e aproveitou para incentivar os presentes a confraternizarem, afirmando que o uísque oferecido "é lacrado" e "não tem metanol".

"Amanhã é domingo, ainda dá para tomar mais cerveja. E o uísque aqui é com nota fiscal e lacrado, não tem metanol não. Pode beber à vontade", brincou o ex-presidente da Câmara, em alusão aos casos de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica no país, com ao menos 225 registros entre casos suspeitos e já confirmados.

Nelore Lira

O faturamento total do leilão, anunciado no final do evento, foi de R$ 3,9 milhões. Do montante, R$ 2,1 milhões foram arrecadados com gado de corte, enquanto R$ 1,8 milhão foi faturado com a venda de 62 touros. Prefeitos locais e deputados estaduais compareceram ao local para prestigiar Lira.

O nome que intitula o leilão é referente à raça de bovinos indiana Nelore, da qual o deputado é criador. Ele assumiu a vice-presidência da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil neste ano. Em 2023, à época presidente da Câmara dos Deputados, Lira gravou um vídeo para divulgar a primeira edição de seu leilão, e afirmou que os animais comercializados possuíam "muita genética", sendo "produtos de qualidade" e com "grande grau de excelência".

Neste sábado, Lira estava acompanhado por três filhos: Arthur Filho, Alvaro e Malu. Uma reportagem do GLOBO mostrou que a lei sancionada pelo presidente Lula (PT) na última sexta-feira — que ampliou o prazo para que parlamentares atinjam a idade mínima exigida para tomarem posse — tem como um dos principais beneficiados justamente Alvaro, também conhecido como "Alvinho", cotado para concorrer à Câmara em 2026. Ele completará 21 anos em março de 2027, idade mínima para tomar posse como deputado federal.

Entusiasta

No mês passado, Lira participou de um leilão promovido pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), também voltado para raça Nelore. Na ocasião, conforme informações do colunista Lauro Jardim, do GLOBO, o parlamentar investiu R$ 650 mil na compra de duas vacas — e faturou R$ 372 mil com a venda de outra, batizada de "Censura". Já no ano passado, em um leilão no Hotel Rosewood, em São Paulo, o deputado gastou R$ 2,5 milhões para comprar outro bovino da raça.

Veja também