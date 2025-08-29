A- A+

Suape Ao lado do ministro Silvio Costa, governadora Raquel Lyra dá início a dragagem no Porto de Suape Obra de R$ 199 milhões no canal interno dará mais competitividade ao atracadouro, segundo os gestores

Em uma parceria entre os governos federal e estadual, a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), assinaram, em cerimônia realizada nesta sexta-feira (29), a ordem de serviço para início das obras de dragagem do canal interno do Complexo Portuário e Industrial de Suape.

Segundo o governo do estado, o investimento é da ordem de R$ 217 milhões, divididos entre R$ 100 milhões do governo federal e R$ 117 milhões do Executivo estadual. A obra vai permitir o aprofundamento do canal para 16,4 metros. Um calado mais profundo vai ampliar a capacidade de operação do porto, com a atracação dos maiores navios que operam na costa brasileira.

A obra faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC3) do governo federal e tem prazo de execução de seis meses. Devem ser removidos 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos na ação. O ministro Sílvio Costa Filho enfatizou o desenvolvimento econômico que a obra vai proporcionar no Porto de Suape.

“Com a dragagem pronta, vamos aumentar nosso calado, a capacidade de receber navios ainda maiores. Vai ajudar no fortalecimento da da APM Terminais, que está fazendo investimentos de mais de R$ 1,7 bilhões, gerando mais de 1.500 empregos ao lado da Tecom e de outros operadores. Os investimentos vão consolidar as operações portuárias aqui do estado de Pernambuco, ampliando a nossa conectividade com o mercado internacional e, sobretudo, fortalecendo o Porto de Suape como um grande hub logístico, sobretudo de operação de contêineres”, disse o ministro.

A obra será dividida em duas etapas, na primeira, o serviço visa a garantia de segurança para a atracação de porta-contêineres de até 366 metros de comprimento, além de outros navios com a capacidade máxima de carregamento. Já na segunda, haverá a dragagem e a manutenção da bacia de evolução e dos Píeres de Granéis Líquidos, o que fará com que Suape tenha o maior calado operacional para navios de contêineres entre os portos públicos brasileiros e o segundo maior do país para granéis líquidos.

A governadora Raquel Lyra também relacionou a realização da obra com a chegada de novos investimentos para o Porto de Suape. De acordo com a gestora, é esperado o aporte de mais de R$ 6 bilhões somente do governo estadual em 2026 em diversas áreas em Pernambuco.

“A obra permitirá avançar, não só no transporte e granéis, como a gente tem muito, mas de grãos, como a gente está prospectando com outros estados, inclusive, com o Centro-Oeste brasileiro. Isso permite colocar Pernambuco em novas rotas, além dos investimentos privados que estão acontecendo, como o novo terminal de contêineres da Maesrk. Como os que estão acontecendo no segundo trem da refinaria da Petrobras, gerando emprego, gerando renda para a nossa gente. A gente permite que Suape verdadeiramente se coloque no jogo que já se encontra de melhor porto para investimentos hoje no Brasil e no Nordeste brasileiro, sem dúvida nenhuma”, garantiu a governadora.

O diretor-presidente do Complexo Portuário e Industrial de Suape, Armando Monteiro Bisneto, destacou os bons números alcançados e afirmou que a realização da obra inaugura um novo momento de expansão do atracadouro. “Essa obra é o início da construção de um futuro muito promissor. Vamos poder construir o Cais 6 e o Cais 7 e todo um novo projeto de expansão do porto que representa um aumento de mais de 30% na capacidade do porto. Vamos poder atrair os grandes navios do mundo, inaugurar novos terminais e isso vai trazer muita renda, muito emprego e muito desenvolvimento”, assinalou Armando.

O presidente do Conselho de Administração do Complexo, Paulo Sales, destacou que a obra se soma à dragagem do canal externo, que já está em curso e enfatizou a economia que o serviço interno deve trazer para os usuários do Porto. “O canal externo foi fundamental para os navios chegarem no porto. E naturalmente o canal interno só poderia acontecer depois desse efeito do canal externo. Então o canal interno permite que grandes navios entrem no porto e desovam um grau de produtividade muito maior, com um custo mais baixo. Significa que torna o usuário do Porto de Suape mais competitivo”, pontuou.



Também participaram da solenidade os deputados estaduais Simone Santana (PSB), Romero Sales Filho (PP), William Brígido (Republicanos) e Jeferson Timóteo (PP); as prefeitas de Ribeirão, Carol Jordão e de Cortês, Fátima Borba; a vice-prefeita de Ipojuca, Irmã Marinalva; os presidentes do Porto do Recife, Paulo Nery, da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), José de Anchieta e o superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Francisco Alexandre.



