Política Ao menos 31 mortos em tumulto em comício eleitoral na Índia Quase 60 pessoas ficaram feridas

Ao menos 31 pessoas morreram neste sábado (27) após um tumulto em um comício eleitoral do popular ator e político Vijay, no sul da Índia, disse um parlamentar.

"Até agora, 31 pessoas morreram na debandada", afirmou V. Senthilbalaji a repórteres no estado de Tamil Nadu, onde o incidente ocorreu.

Quase 60 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital, acrescentou.

Vijay, conhecido apenas por seu primeiro nome, havia tomado a palavra diante da multidão quando o caos irrompeu no comício, forçando-o a interromper seu discurso.

De acordo com o jornal The Hindustan Times, o tumulto ocorreu porque parte da multidão, ansiosa para ver Vijay, avançou contra as barreiras.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, classificou o incidente como "profundamente triste" em uma mensagem dirigida às famílias e entes queridos das vítimas, divulgada nas redes sociais.

Episódios como este são frequentes na Índia em eventos de massa, como festivais religiosos, frequentemente mal organizados e com falhas de segurança.

Em janeiro, 30 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em um tumulto ocorrido durante o festival religioso Kumbh Mela.

Em julho do ano passado, 121 pessoas morreram no estado norte de Uttar Pradesh, durante um encontro religioso.

