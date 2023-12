Ao menos 53 parlamentares bolsonaristas viajam para posse de Milei; veja lista

A- A+

A posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, no próximo domingo (10) movimenta a política brasileira. Até o momento, um grupo de 53 políticos associados à base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já confirmaram presença em comitivas que partem do Brasil com destino à capital argentina, Buenos Aires. O Globo identificou 17 deputados estaduais, todos de São Paulo, 27 federais e nove senadores.

No caso dos integrantes da Assembleia Legislativa paulista (Alesp), o pedido de autorização para a viagem foi divulgado na edição do Diário Oficial do estado desta segunda-feira. De acordo com o requerimento, a ida dos 17 deputados estaduais tem como intuito representar a Alesp na solenidade. Por este motivo, entre os dias 7 e 12, os parlamentares estarão fora do país.

No Congresso Nacional, a movimentação é ainda mais intensa. No dia seguinte a sua vitória nas urnas, Milei fez uma chamada de vídeo com Jair Bolsonaro, na qual convidou pessoalmente o ex-presidente e seus filhos para participar da cerimônia.

Desde então, seus aliados tem dado declarações de que seguirão o mesmo caminho. Em evento no Mato Grosso, Coronel Fernanda (PL) afirmou que o ex-mandatário convidou toda a bancada do estado na Câmara dos Deputados para o acompanhar na viagem.

Entre os deputados e senadores que estarão na comitiva de Bolsonaro, destacam-se os ex-ministro e Ricardo Salles (PL-SP) e Ciro Nogueira (PP-PI), os filhos do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e outros nomes como Jorge Seif (PL-SC) e Bia Kicis (PL-DF).

Enquanto os bolsonaristas demonstram entusiasmo para estarem presentes, a maioria dos aliados do governo federal não se manifesta sobre o assunto. No caso do presidente Lula (PT), o convite feito a Bolsonaro gerou desconforto e, ao que tudo indica, o chefe do Executivo não viajará ao país vizinho. No seu lugar, o chanceler Mauro Vieira deve representar o Brasil.

Deputados estaduais de São Paulo

Tomé Abduch (Republicanos) Edna Macedo (Republicanos) Gilmaci Santos (Republicanos) Altair Moraes (Republicanos) Paulo Mansur (PL) Vitão do Cachorrão (Republicanos) Rui Alves (Republicanos) Milton Leite Filho (União Brasil) Gil Diniz (PL) Sebastião Santos (Republicanos) Tenente Coimbra (PL) Major Mecca (PL) Conte Lopes (PL) Caio França (PSB) Carla Morando (PSDB) Marcio Nakashima (PDT) Lucas Bove (PL)

Deputados federais

Bia Kicis (PL-DF) Gustavo Gayer (PL-GO) Junio Amaral (PL-MG) Zé Trovão (PL-RS) Evair de Melo (PP-ES) Ricardo Salles (PL-SP) Cabo Gilberto (PL-PB) Mauricio Marcon (PL-RS) Capitão Alberto Neto (PL-AM) Tenente-coronel Zucco (Republicanos-RS) Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) Marcio Correa (MDB-GO) Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Messias Donato (Republicanos-ES) Carla Zambelli (PL-SP) José Medeiros (PL-MT) Osmar Terra ( MDB - RS) Rodrigo Valadares (União-SE) Daniela Reinehr (PL-SC) Marcos Pollon (PL-MS) Daniel Freitas (PL-SC) Sanderson (PL-RS) Capitão Alden (PL-BA) Coronel Fernanda (PL-MT) Hélio Lopes (PL-RJ)

Senadores

Ciro Nogueira (PP-PI) Magno Malta (PL-ES) Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Marcos Rogerio (PL-RO) Marcio Bittar (União-AC) Luiz Carlos Heinze (PP-RS) Jorge Seif (PL-SC) Jaime Bagattoli (PL-RO) Wilder Moraes (PL-GO)

