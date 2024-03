A- A+

internacional Ao saudar Putin por vitória em eleição sem opositores, PT amplia acenos controversos Texto foi publicado no site do partido pelo secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira, nessa quarta-feira (20)

Apesar da vitória dada como certa de Vladimir Putin para um quinto mandato em pleito sem opositores reais, o secretário de Relações Internacionais do PT, Romênio Pereira, publicou no site do partido uma nota de saudação às eleições presidenciais russas. Historicamente, a sigla e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva são criticados por serem condescendentes com regimes autoritários de esquerda, casos de Nicarágua, Cuba e Venezuela.

“Com uma participação impressionante de mais de 87 milhões de eleitores, representando 77% do eleitorado do país, esse feito histórico ressalta a importância do voto voluntário na Rússia”, diz trecho da nota assinada por Romênio, na qual ele parabeniza o partido Rússia Unida pela reeleição de Putin com 87% dos votos.

Os últimos dias antes da eleição contaram com uma série de movimentos de resistência na Rússia e ao redor do mundo, chamados de “Meio-Dia sem Putin”. Os atos foram convocados pelo opositor Alexei Navalny antes de sua morte, no mês passado, em circunstâncias pouco claras.

No X (antigo Twitter), o ex-senador Arthur Virgílio (sem partido), que era filiado ao PSDB e agora está alinhado a Jair Bolsonaro, criticou o fato do presidente Lula ter enviado uma carta ao presidente Vladimir Putin pela vitória na eleição russa. “Passou mensagem cumprimentando Putin por sua ‘vitória’ eleitoral, claro que sabendo que as ‘eleições’ russas são mais falsas e farsantes que uma nota de R$11,00”.

Apesar de reiterar que o Brasil está disposto a colaborar com os esforços em favor da paz, Lula resiste em condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que gera reações na comunidade internacional.

A deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP) fez coro às críticas. “Lula saudando a reeleição de Putin na Rússia não chega a me surpreender dado o fetiche que ele tem por ditaduras, mas sempre que acontece me enoja”, publicou no X.

Apoio a governos com democracia questionada

Novo mandato na Nicaraguá: Em novembro de 2021, uma nota no site do PT celebrou o novo mandato de Daniel Ortega, que está no poder desde 2007, como uma “manifestação democrática”. A eleição foi marcada por prisões de opositores. A nota foi deletada.

Crítica à oposição na Venezuela: Opositora de Nicolás Maduro e impedida de concorrer às eleições, María Corina Machado foi alvo de Lula, que duvidou da conduta da oposição. Ele fez um paralelo com 2018, quando não pôde disputar o Planalto, mas “não ficou chorando”.

Repressão a protestos em Cuba: Em julho de 2021, após protestos motivados pela crise no sistema de saúde e escassez de alimentos, Lula culpou o embargo dos Estados Unidos pelos problemas e minimizou denúncias de repressão do governo de Miguel Diáz-Canel.

Homenagem a Ortega

Em novembro de 2021, após uma série de críticas, o PT apagou uma nota publicada em suas redes sociais que celebrava a reeleição de Daniel Ortega na Nicarágua. Na postagem, o partido havia classificado o pleito, rejeitado pelos governos das principais democracias ocidentais e marcado pela prisão de opositores, como “uma grande manifestação popular e democrática”. Adversários e militantes de esquerda atacaram a nota do partido e classificaram a posição como um erro.

No ano passado, Lula foi criticado pela oposição por conceder ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, recepção de chefe de Estado. Ele não vinha ao país desde 2015, para a posse da ex-presidente Dilma Rousseff. Sua presença no Brasil não era permitida desde 2019, quando uma portaria foi editada por Jair Bolsonaro.

