Qua, 10 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta10/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TRAMA GOLPISTA

Ao vivo: acompanhe 2° dia de votação do julgamento de Bolsonaro no STF

Ministro Fux será o primeiro a votar nesta quarta-feira (10)

Reportar Erro
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento do núcleo 1 da trama golpistaPrimeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento do núcleo 1 da trama golpista - Foto: Gustavo Moreno/STF

Nesta quarta-feira (10), a partir das 9h, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. 

O placar está em 2 votos a favor da condenação do ex-presidente e os demais réus.

Os próximos votos serão, nesta ordem, dos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente do colegiado e que preside a sessão. Assista ao vivo o julgamento no player abaixo: 

Na sessão de ontem (9), terceiro dia de julgamento, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram a favor da condenação de Bolsonaro e os demais réus que compõem o núcleo 1 da trama golpista. Para o relator,  os réus deverão responder pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Leia também

• Após voto de Fux, quais são os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e demais réus?

• Julgamento da trama golpista: veja 5 pontos para ficar atento na manifestação do ministro Fux

• Ministros do STF fazem acenos a Fux antes de voto decisivo em julgamento de Bolsonaro e demais réus

A maioria de votos pela condenação ou absolvição ocorrerá com três dos cinco votos do colegiado. O tempo de pena ainda não foi anunciado e deve ser definido somente ao final da rodada de votação sobre a condenação ou absolvição dos réus. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 30 anos de prisão em regime fechado.

Quem são os réus?

Crimes 
Todos os réus respondem pelos seguintes crimes:

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter