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Política Aos 96 anos, José Sarney publica vídeo na seção eleitoral e celebra democracia Ex-presidente recebeu alta há pouco mais de uma semana, após nove dias internado em São Luís para uma cirugia no intestino

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, publicou, neste domingo, um vídeo no próprio perfil do Instagram em que aparece votando e conversando com outros eleitores em sua zona eleitoral, em São Luís do Maranhão.

Na gravação, ele celebrou a democracia brasileira e relembrou sua participação no processo de redemocratização do país.

— Eu fico muito feliz que Deus tenha me preservado até hoje para que eu participe com 96 anos desta festa da democracia — afirmou.

Sarney também destacou a importância das eleições diretas e afirmou que, durante seu mandato na Presidência da República, enviou ao Congresso Nacional a emenda que possibilitou a realização de eleições diretas no Brasil. O ex-presidente assumiu o cargo em 1985, após a eleição indireta de Tancredo Neves, e governou até 1990, durante o período de transição democrática.

— Hoje nós estamos vendo, depois de 40 anos, o quanto a nossa transição foi efetiva, foi forte, de modo a assegurar ao povo brasileiro a continuidade, de modo a que nós sejamos como somos, a segunda democracia do mundo ocidental — disse.

Ao final da gravação, Sarney parabenizou o país e a população brasileira, além de destacar sua própria participação no processo.

— Parabéns ao Brasil! Parabéns ao povo brasileiro. E eu também quero me parabenizar, porque tive uma participação — declarou.

Na legenda da publicação, o ex-presidente também defendeu a importância do voto e afirmou que as eleições representam uma oportunidade de participar das decisões sobre o futuro do país. “A democracia se fortalece quando compreendemos que cada voto importa”, escreveu.

Internação recente

A participação de Sarney na votação ocorre pouco mais de uma semana após ele receber alta hospitalar. O ex-presidente deixou o UDI Hospital, da Rede D'Or, em São Luís (MA), na manhã de sábado, dia 17, depois de nove dias internado.

Sarney foi hospitalizado em 9 de outubro, com dores abdominais, e passou por uma cirurgia para reverter uma obstrução intestinal.

Segundo o boletim médico divulgado na ocasião da alta, ele apresentou evolução clínica satisfatória e seguiria em acompanhamento ambulatorial.

Esta foi a terceira internação do ex-presidente em cerca de dois meses. Em setembro, ele havia sido hospitalizado para tratar uma pneumonia bacteriana e, posteriormente, continuou o tratamento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Sarney foi presidente da República entre 1985 e 1990, além de ter sido senador e governador do Maranhão. Ele anunciou sua aposentadoria da carreira política em 2014.

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