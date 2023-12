A- A+

Câmara dos Deputados Apenas 17 dos 513 deputados não faltaram a nenhuma sessão em 2023; há pernambucano na lista Levantamento aponta que a maior parcela dos 'caxias' pertence a base do governo Lula

A representação dos eleitores por meio do voto é uma das principais atribuições de um parlamentar e sua presença na Câmara do Deputados é um indicativo dos mais básicos de comprometimento e responsabilidade. Levantamento produzido pelo Globo com dados fornecidos pela Casa aponta que apenas 17 dos 513 deputados federais estiveram presentes nas 115 sessões legislativas realizadas em 2023.

Dentre os parlamentares mais presentes na Câmara, 13 fazem parte da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De Pernambuco, o único da lista é o petista Carlos Veras. Os outros quatro deputados integram o Novo e o PL, partidos que fazem oposição à gestão petista.





Entre os mais "caxias" estão o ex-presidente do PT e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, Rui Falcão, e o líder do PSD e da recém-criada bancada negra, Antonio Brito.

Mensurar a produtividade de um parlamentar não é uma tarefa simples, sobretudo porque um dos mais importantes atributos de um bom congressista não pode ser contabilizado: o poder de articulação para construir consensos em torno de temas de interesse da população.

Ainda assim, indicadores como o número de propostas apresentadas, a quantidade de discursos proferidos e, claro, o grau de presença às sessões ajudam a avaliar o trabalho dos representantes do povo no Congresso Nacional.

A lista com 20 parlamentares que mais apresentaram propostas de autoria própria neste ano é composta por apenas três dos 17 deputados que compareceram a todas as sessões. Gilson Marques (Novo) aparece na segunda colocação, Adriana Ventura (Novo) na nona e André Figueiredo (PDT) na décima-sétima.

Na Câmara, há diferença entre as ausências justificadas e não justificadas. Um deputado pode ser abonado de uma falta para realizar atividades políticas importantes em seu estado de origem ou representar a Câmara em viagens internacionais, por exemplo, desde que comprove essas agendas.

Se a "gazeta" não for fundamentada, ele tem o salário descontado no valor equivalente ao número de dias em que não apareceu para trabalhar. Hoje, tal hipótese é rara, visto que os parlamentares podem acompanhar as sessões na Câmara remotamente e marcar presença pelo celular. Ainda assim, há os que deixam de bater ponto.



Confira a lista:



Gilson Marques (Novo/SC) - 115

Adriana Ventura (Novo/SP) - 115

André Figueiredo (PDT/CE) - 115

Erika Kokay (PT/DF) - 115

Helder Salomão (PT/ES) - 115

Carlos Veras (PT/PE) - 115

Rogério Correia (PT/MG) - 115

Luiz Lima (PL/RJ) - 115

Antonio Brito (PSD/BA) - 115

Sargento Fahur (PSD/PR) - 115

Amaro Neto (Rep/ES) - - 115

Gervásio Maia (PSB/PB) - 115

Miguel Lombardi (PL/SP) - 115

Benes Leocádio (União/RN) - 115

Jorge Braz (Rep/RJ) - 115

Rui Falcão (PT/SP) - 115

Márcio Biolchi (MDB/RS) - 115.





