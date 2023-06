A- A+

NEGOCIAÇÃO Apesar da cobiça do Centrão, Planalto descarta mudanças nos Correios e na Embratur Marcelo Freixo ouviu do ministro Alexandre Padilha que seu posto não está ameaçado

Integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizem que o Palácio Planalto não discute no momento fazer trocas na Embratur e nos Correios para atender a cobiça de partidos do Centrão. Em conversa com o presidente da estatal da área de turismo, Marcelo Freixo, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, garantiu que o seu posto não será negociado com o União Brasil. Há possibilidade, no entanto, de gerências da Embratur serem cedidas à legenda.

Conforme mostrou a colunista Malu Gaspar, líderes do partido não se contentaram apenas com a saída de Daniela Carneiro do Turismo para entregar apoio ao governo no Congresso. Há uma reivindicação de porteira fechada dos ministérios das Comunicações e Turismo para terem os comandos dos Correios e da Embratur.

Auxiliares de Lula ouvidos pelo Globo garantem que não existe possibilidade de o governo promover essas mudanças para contemplar a legenda. No caso de Freixo, há consideração por ele ter migrado recentemente do PSB para o PT. O ex-deputado é um dos principais aliados de Lula no Rio. Já Fabiano Silva, presidente dos Correios, é ligado ao PT e integrava a coordenação do Prerrogativas, grupo de juristas que foi crítico à Lava-Jato.

Apesar de Daniela ter ganhado uma sobrevida no cargo após reunião nesta terça-feira pela manhã, a expectativa no governo é que ele deixa o posto nos próximos dias.

