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ELEIÇÕES 2026 Apesar da dificuldade, "lulistas" confiam em virada contra Flávio Bolsonaro O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou à frente com 47% dos votos, contra 45,1% de Lula, que busca a reeleição

Mais uma vez, Lula enfrentará um Bolsonaro em dois turnos. Embora o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais tenha apontado Flávio, herdeiro de um sobrenome que demonstra seu peso no Brasil, como vencedor, os apoiadores do presidente confiam na virada.

A Avenida Paulista, em São Paulo, que serve como palco habitual de comemorações dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apresentava um aspecto desolado na noite de domingo (4).

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), ficou à frente de forma surpreendente no primeiro turno das eleições presidenciais, com 47% dos votos, contra 45,1% de Lula, que busca a reeleição.

A festa foi adiada para os "lulistas", que planejavam receber nas ruas o presidente que liderava as pesquisas.

Gustavo Maximiliano caminhava pela avenida preocupado, embora confiante de que Lula vencerá no segundo turno, em 25 de outubro. Foi assim nas três ocasiões em que foi eleito presidente, incluindo em 2022 contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentar aplicar um golpe de Estado.

"A virada começa agora"

"A virada começa agora", disse à AFP o cineasta de 42 anos, que acrescentou que todas as eleições de Lula são difíceis e apertadas, mas que o petista sempre vence no segundo turno.

As camisas vermelhas, cor do Partido dos Trabalhadores (PT) do presidente, ficaram escondidas sob os casacos.

Depois de reconhecer que esperava vencer no primeiro turno, Lula prometeu ganhar "na prorrogação", durante declaração à imprensa em um hotel em São Paulo.

Aline Araújo, uma bancária de 33 anos, está convencida de que o presidente conseguirá demonstrar sua experiência de mais de meio século na política diante de Flávio Bolsonaro, um senador de 45 anos que, até alguns meses atrás, era pouco conhecido.

"Ainda confio em Lula, estou com Lula até o fim", disse ela.

"Lula sabe jogar melhor", afirmou, por sua vez, Marcos Souza, de 29 anos, ressaltando que não se pode minimizar o fato de que a "extrema direita tem uma força imensa".

Lula terá três semanas para reverter o resultado em um país que deseja mudança.

A estratégia da campanha será confrontar projetos e convocar o Brasil à reflexão, disse aos jornalistas o presidente do PT, Edinho Silva.

Em 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro em uma disputa acirrada no segundo turno, depois que as pesquisas indicavam que o candidato de esquerda poderia vencer logo no primeiro.

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