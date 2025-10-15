A- A+

Entrevista Apesar da falta de renovação na esquerda, Cristovam diz que país "ainda precisa de Lula" Aos 81 anos e sem mandato há sete, ex-ministro revelou que tem sido pressionado por seu partido e "por ele mesmo" e que deverá disputar uma vaga na Câmara Federal no ano que vem

O ex-ministro Cristovam Buarque (Cidadania) avalia que o cenário tem se mostrado favorável à reeleição do presidente Lula (PT). Em entrevista ao podcast “Direto de Brasília”, ele analisou a atual conjuntura política do país para o ano que vem e disse que a considera mais favorável do que em 2022. No entanto, ressalta que não há como prever nada em política faltando um ano. “A coisa é tão dinâmica que pode mudar daqui a um mês ou dois. Mas hoje o Lula tem muito mais chances de se eleger do que teve em 2022. E eu continuo achando que a gente ainda precisa do Lula”, afirmou Cristovam. Ele, porém, não foi só elogios ao presidente a quem serviu entre 2003 e 2004 como ministro da Educação, mas com quem rompeu nos anos seguintes, chegando a se desfiliar do PT em 2005, após mais de uma década na sigla.

“Não vou dizer que o Lula é bom ou ruim, mas não surgiram outros. E aí é um defeito dele. Aliás, se você olhar nas forças de centro-direita, tem alguns filhos de líderes que estão despontando e que vão ser grandes nomes daqui a mais cinco ou dez anos. Na esquerda não tem. Acho que o Lula ofuscou, digamos assim. Se foi deliberado ou não, eu não sei. Mas se você olha o pessoal, os filhos do Jader Barbalho, os filhos do Renan Calheiros... Em Pernambuco, tem o filho do Silvio Costa, o filho de Eduardo Campos (João Campos). Você vê que estão surgindo nomes. Mas nas esquerdas a gente não tem visto. Os mais jovens já passaram dos 50”, disparou.

Cristovam elogiou o governo por conta do Programa Pé-de-Meia, que teria contribuição sua. Por isso, criticou a demora na implementação, mais de duas décadas depois de ter deixado o Ministério da Educação. “O Pé-de-Meia é um programa do meu governo no Distrito Federal (1995–1998), chamado Poupança Escola. Mudou só o nome, e depois de 22 anos de eu ter dado o programa para o presidente Lula, quando eu ainda era ministro. Fiz um projeto de lei para o Lula mandar para o Congresso. Quem pegou foi a Casa Civil, e não quiseram fazer. Eu não consigo entender por que os sucessivos governos do PT não quiseram implantar no Brasil inteiro esse programa. Não entendo”, lamentou o ex-senador.

Aos 81 anos e sem mandato há sete, Cristovam revelou que tem sido pressionado por seu partido e “por ele mesmo” e que deverá disputar uma vaga na Câmara Federal no ano que vem. “Estou sendo muito pressionado por dois lados. Um lado é o meu partido, que é muito pequeno e precisa ter quadros, precisa ter deputados federais, e eles acham que eu teria alguma chance aqui no Distrito Federal. E por mim mesmo, eu começo a ter uma certa pressão para ser candidato, a me animar, por uma cobrança”, admitiu o político, natural do Recife, mas que está na capital federal desde 1979, tendo sido reitor da Universidade de Brasília (UnB), de onde é aposentado.

“Hoje eu estou no melhor período de prazer da minha vida. Sou professor aposentado, minha única aposentadoria é de professor titular da UnB, suficiente para eu ter minha vida, que é austera, e me dedico a escrever e viajar. Tenho uma vida muito cômoda, e me pergunto se os eleitores vão votar num velho de 81 anos. Mas, quando vejo o que está acontecendo na Câmara, o que é o Brasil hoje, e quando eu sei a resposta — que é uma falta de coesão e de rumo —, eu me pergunto se tenho o direito de dizer que não me candidato no Brasil de hoje, com saúde? Não, eu posso ter o direito de disputar, perder e voltar para casa, na vida cômoda, e dizer que tentei, que não fiquei quieto. Quando a gente vê os escândalos, tenho a impressão de que é uma obrigação, no meu caso, ser candidato. Para não ser acusado de omisso”, disparou.

Acompanhando ainda a política do Distrito Federal, ele defende uma união dos partidos de esquerda, hoje representados nas pré-candidaturas do deputado distrital Leandro Grass (PT) e do ex-interventor da segurança pública, Ricardo Cappelli (PSB). “Creio que vamos chegar a uma unidade, eu pelo menos espero. Não temos como ganhar se não formos unidos da centro-esquerda até a esquerda, as forças progressistas, que foi o que elegeu Rodrigo Rollemberg, Agnelo Queiroz e a mim como governadores”, ressaltou Cristovam.

