Apesar da mobilização dos prefeitos, projeto que aumenta alíquota é aprovado na Câmara Federal

Contrariando interesses dos municípios, a Câmara Federal aprovou o regime de urgência para o projeto de lei 1027/24, que aumenta gradualmente a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de municípios com até 50 mil habitantes e receita corrente líquida per capita de até R$ 3.895. Se os prefeitos não tiverem poder de pressão sobre os deputados, a matéria já será votada na sessão de amanhã.

O projeto é de autoria do líder da federação PT-PV-PCdoB, deputado Odair Cunha (PT-MG). A reoneração é escalonada, com alíquota de contribuição previdenciária de 14% este ano, 16% em 2025 e 18% em 2026.

A alíquota foi reduzida de 20% para 8% no projeto da desoneração aprovado pelo Congresso no ano passado. Com a urgência, a mensagem política é de que o Congresso vai analisar a reoneração escalonada e arrumar uma saída até 2027 que tenha impacto menor que os R$ 10 bilhões previstos, caso o tema não avance.

Isso reduz as chances de o governo ir ao STF contra a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de prorrogar a MP sem esse trecho. Ainda não há, no entanto, relatoria designada para o PL na Câmara. O mérito do projeto deve ser votado antes de a MP 1202 perder a validade, o que ocorre em 31 de maio.

A alíquota de contribuição previdenciária de municípios vem sendo objeto de embate entre o governo e o Congresso desde agosto do ano passado, quando foi aprovado projeto que reduziu para 8% a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de municípios, que até então era de 20%.

O presidente Lula tentou barrar a redução com veto, mas o Congresso votou para manter os 8% (Lei 14.784/23). Em seguida, uma medida provisória (MP 1202/23) revogou a redução da alíquota da contribuição previdenciária e voltou a ser válida a alíquota de 20% sobre a folha de pagamentos.

Em 1º de abril, o presidente do Senado decidiu não prorrogar a validade de parte da Medida Provisória 1202/23 e, assim, manter a desoneração da folha e a alíquota de 8% para todos os municípios com população de até 156 mil habitantes, cerca de 96% do total do País.

Diante do impasse, líderes governistas apresentaram na Câmara um projeto de lei que propõe o aumento gradual de contribuição previdenciária municipal (PL 1027/24). O pedido para o debate é do deputado Gilson Daniel (Pode-ES). Ele defende a redução da alíquota por representar uma economia de R$ 11 bilhões ao ano. Daniel alerta ainda para a dívida acumulada dos municípios com o Regime Geral de Previdência Social, que chega a R$ 190 bilhões.

"Essa dívida onerosa compromete significativamente os recursos municipais, impactando diretamente a capacidade de investimento em serviços essenciais à população. A redução da alíquota previdenciária patronal dos municípios alivia o ônus previdenciário, proporcionando um fôlego fiscal que permitiria aos municípios destinar recursos para áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura", afirmou Gilson Daniel, no requerimento para a comissão geral.

