Política Apesar do alerta com votação de Gonet no Senado, Messias segue como favorito de Lula para STF Presidente deve voltar a tratar do assunto nesta semana, antes de embarcar para a África do Sul, onde participará nos dias 22 e 23 da reunião de cúpula do Brics

Apesar da votação apertada no Senado para a recondução do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ter despertado um alerta em integrantes do governo, auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizem que o advogado-geral da União, Jorge Messias, segue como favorito para ser indicado para a vaga de no Supremo Tribunal Federal ( STF).

Lula deve voltar a tratar do assunto nesta semana, antes de embarcar para a África do Sul, onde participará nos dias 22 e 23 da reunião de cúpula do Brics.

Antes de anunciar a indicação, Lula quer se encontrar com o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas. Os dois também são cotados para o posto.

Paulo Gonet foi reconduzido para um novo mandato na PGR na semana passada por 45 votos a 26, placar mais apertado desde a redemocratização.

Para auxiliares do presidente, o placar foi uma resposta direta à conduta do procurador-geral na denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo da trama golpista. Também afirmam que Gonet não fez campanha e deixou a articulação para a sua aprovação apenas nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Por isso, Messias teria, segundo avaliação desses quadros governistas, um caminho diferente para conseguir o aval dos senadores. O advogado-geral da União, após ser indicado por Lula, deve começar o romário pelos gabinetes da Casa, inclusive para conversar com parlamentares da oposição. O fato de Messias ser evangélico é considerado no Planalto um trunfo para romper resistência entre senadores conservadores.

Assim como o PGR, o indicado por Lula ao STF precisa ser sabatinado pela CCJ e passar por votação no plenário no Senado, onde precisa de pelo menos 41 votos, para ser aprovado.

Na semana passada, o líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou, em Belém, que Lula deveria encontrar Pacheco ainda nesta semana e que ele não via chance de recuo em relação à escolha de Messias:

"Eu sinceramente creio que o nome está lançado. Não vejo reversão", afirmou.

O ex-presidente do Supremo Luís Roberto Barroso anunciou a sua aposentadoria antecipada no dia 9 de outubro. Havia expectativa que Lula fizesse, pela primeira vez neste terceiro mandato, uma escolha rápida. As duas indicações do presidente em 2023 demoraram mais de 50 dias (no caso de Flávio Dino foram 59 dias e de Cristiano Zanin, 51).

No dia 21 de outubro, os planos de Lula começaram a mudar. Depois de uma reunião com o Alcolumbre em que o presidente do Senado revelou a preferência majoritária da Casa por Pacheco, o presidente adiou a escolha para amarrar melhor a indicação.

