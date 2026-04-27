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Rio de Janeiro Apesar do apoio de Paes a Lula, Kassab prevê palanque para Caiado com ex-prefeito no Rio Presidente nacional da sigla também comparou situação ao cenário do partido em São Paulo, onde a sigla apoiará a reeleição do governador Tarcísio de Freitas, que é aliado do senador Flávio Bolsonaro

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que prevê um palanque para a candidatura presidencial do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), no Rio de Janeiro. No estado, no entanto, o partido tem como pré-candidato ao governo o ex-prefeito da capital Eduardo Paes (PSD), que tem anunciado o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

— No Rio de Janeiro, por exemplo, o Eduardo Paes é público, todos os candidatos a presidente estão com ele, o Lula está e tem muito bolsonarista. O PSD nacional está construindo uma candidatura lá um palanque: Eduardo Paes para governador e Ronaldo Caiado para presidente. Simples assim — disse em conversa com jornalistas durante um almoço do grupo empresarial Lide nesta segunda-feira.

No estado, Paes é visto como aliado de Lula, tendo declarado, em diversas ocasiões, apoio à reeleição do presidente. O ex-prefeito também tem o apoio formal do PT no estado e pretende indicar a deputada federal Benedita da Silva (PT) como o nome que disputará o Senado em sua chapa. Em paralelo, Paes tem deixado a segunda indicação ao Senado em aberto, mas tem como candidata a vice a advogada Jane Reis, irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente do diretório estadual do MDB, Washigton Reis.

Ao comentar sobre a estratégia prevista pelo PSD em outros estados, Kassab mencionou como exemplo a organização da sigla em São Paulo, onde o partido apoiará a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Apesar disso, o dirigente partidário relembrou que o candidato apoiado por Tarcísio não será Caiado, mas sim o senador Flávio Bolsonaro.

— Na nossa sede do partido, tem um andar que será de campanha com o comitê Ronaldo Caiado para presidente e Tarcísio para governador. Então, essa questão não vai haver, não. Nós estamos, com muita facilidade, a campanha em todos os estados — disse.

Durante a fala, Kassab também comentou sobre a organização do partido em locais em que o partido apoiará candidaturas de outras siglas, como no Rio Grande do Sul, onde a sigla estará junto ao vice-governador, Gabriel Souza (MDB), e na Bahia, onde o partido apoiará o nome do ex-prefeito de Salvador ACM Neto. Em outras localidades, a legenda terá candidaturas próprias, como em Santa Catarina, com a candidatura ao governo do ex-prefeito de Chapecó João Rodrigues (PSD), e no Paraná, com o ex-secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex como postulante ao comando do Executivo.

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