Apoiador de Lula, Felipe Neto chama Lira de "excrementíssimo" em audiência sobre PL das Fake News

O youtuber Felipe Neto se referiu nessa terça-feira (23) ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) como "excrementíssimo", em uma alusão pejorativa ao pronome de tratamento "excelentíssimo". A declaração ocorreu durante uma participação do influenciador no simpósio "Regulação de Plataformas Digitais e a urgência de uma agenda" na Casa Legislativa.

De maneira remota, Felipe Neto debateu sobre o PL das Fake News e afirmou que, para regulamentar as redes sociais, é preciso ter o apoio popular e isolar a ideia de que o texto promoveria censura ou controle:

"Eles (o povo) continuam acreditando na censura. Eles continuam acreditando que vão ser controlados e perderão o direito de falar determinadas coisas. O que que é preciso para a gente mudar esse cenário? É preciso que a gente se comunique mais. É preciso que a gente fale mais com o povo, convide mais o povo para participar' iniciou o influenciador.

Em seguida, alfinetou Arthur Lira:

"Como o Marco Civil da Internet brilhantemente fez. Como era o PL 2630 (Fake News) que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira " finalizou.

Com mais de 45 milhões de inscritos no Youtube, Felipe Neto declarou apoio ao presidente Lula (PT) nas eleições de 2022 e movimentou o debate a favor do então candidato nas redes sociais, protagonizando embates com o deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL). Desde que Lula assumiu, o influenciador já defendeu e criticou o governo em ocasiões pontuais como na guerra de Israel e no combate às fake news, respectivamente.

