Crime Apoiador de Lula mata bolsonarista em discussão política no MT, diz PM Valter Fernando da Silva foi baleado no abdômen na noite desse domingo (19)

Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) morreu baleado em discussão política na noite desse domingo (19), por volta das 19h.



De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada às 20h40, Valter Fernando da Silva, de 36 anos, foi assassinado no Bar do Mineiro, em Jaciara, a 140 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. O suspeito de ter cometido o crime é Edno de Abadia Borges, um apoiador do presidente Lula (PT).

A versão foi relatada pelo proprietário do estabelecimento em boletim de ocorrência. De acordo com testemunhas que estavam no bar, os dois bebiam lado a lado quando começaram a discutir por posições políticas contrárias.

Por esse motivo, o lulista teria sacado uma arma de fogo e disparado contra o bolsonarista. Uma equipe médica foi enviada, mas Valter Fernando da Silva foi perfurado duas vezes no abdômen e morreu no local.

Os agentes da corporação iniciaram, em seguida, uma busca por Borges. Foi quando encontraram um veículo registrado em seu nome a 10 quilômetros da cena do crime. Enquanto faziam a apreensão do carro, perceberam a presença de duas pessoas em um Chevrolet Celta no local em atividade suspeita.



Ao serem questionadas pelos policiais, os homens que, na verdade são irmãos, confessaram que estavam dando suporte a Edno de Abadia Borges em sua fuga até a cidade de Campo Verde, a 73 quilômetros de distância. Eles foram detidos.

O suspeito segue foragido e o caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio. A arma de fogo utilizada ainda não foi localizada.

