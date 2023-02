Apoiadores de Lula criticam demora do presidente

A- A+

O presidente Lula não cumpriu a palavra de acelerar o segundo escalão e superar o impasse nas estatais esta semana. Com isso, aliados que esperavam entrar na folia já nomeados vão ficar chupando o dedo no cordão dos excluídos. A choradeira é geral, não se restringe aos nordestinos, que esperavam definições para Sudene, Codevasf e Dnocs. No Paraná, o mais inconsolável é o ex-senador Roberto Requião.



Na campanha para o Governo do Paraná, nas eleições passadas, Requião trocou o MDB, partido que fundou e militou a vida inteira, pelo PT. Lula foi ao ato de filiação, em Curitiba. Derrotado pelo governador Ratinho Júnior (PSD), Requião pediu a Lula para presidir Itaipu Binacional, usina que produz 17% de toda a energia consumida no Brasil, mas o ex-senador também vai passar o Carnaval desempregado.



Ontem, Requião usou suas redes sociais postando um vídeo de Lula se derramando em elogios a ele no ato da sua filiação ao PT e, em tom de ironia, escreveu: “Vejam como eu era importante na campanha! Que bacana! Ficou sem resposta, mas o que se diz em Brasília é que o ex-senador e ex-governador paranaense não foi ainda nomeado para Itaipu porque recebeu o veto da poderosa Janja, primeira-dama, servidora de carreira da usina.

Solidariedade

Em Pernambuco, Marília Arraes aguardava com expectativa ontem a audiência do presidente do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), com o presidente Lula, mas o encontro acabou não ocorrendo. Sem espaço no primeiro escalão, o SD pleiteia a Sudene, mas o PT diz, por sua vez, que a autarquia ficará com o PT estadual, conforme martelo já batido pela cúpula petista no Estado com o ministro da Articulação, Alexandre Padilha.

“Isso é assunto resolvido”, disse o deputado federal Carlos Veras (PT), adiantando que o partido já indicou o nome de Diego Costa, ex-assessor do senador Humberto Costa, atualmente na diretoria do Consórcio dos governadores do Nordeste. Dois outros partidos que apoiaram Lula, o Avante e PV, já estão ocupando espaço no Governo.

Para o Avante, foi entregue o Dnocs, com sede em Fortaleza. Já o PV abocanhou o Iphan, cuja representação em Pernambuco será de indicação do deputado federal Clodoaldo Magalhães, presidente estadual da legenda. Mas nem só entre os esquecidos há choro e ranger de dentes.

Cearenses



O PT do Ceará não se contentou até agora com a decisão do presidente Lula de escolher o ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, para a presidência do Banco do Nordeste.

O mais revoltado é o líder do PT na Câmara dos Deputados, José Guimarães, que queria manter o atual presidente e já contava com o aval do senador Camilo Santana, escolhido por Lula, dentro da cota do PT, para o Ministério da Educação.

Veja também

Política Moraes determina desbloqueio de contas do PL, após partido quitar multa de R$ 22,9 milhões