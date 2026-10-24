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ELEIÇÕES 2026 Apoiadores do presidente Lula fazem ato no Recife na véspera do segundo turno A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), fez avaliação positiva da campanha

Apoiadores da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já estão concentrados na Praça do Derby, no Centro do Recife, para o último grande ato em apoio ao petista antes do segundo turno, neste domingo (25).

Com faixas, instrumentos de percussão e roupas vermelhas nas cores do Partido dos Trabalhadores, de Lula, os militantes devem seguir pela Avenida Agamenon Magalhães, acessar a Conde da Boa Vista e seguir em direção ao Marco Zero, conforme planejou a organização.

Participando do ato em favor da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas ruas do Centro do Recife, o deputado estadual João Paulo (PT) declarou que acredita na virada do petista, que foi para o segundo turno atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL) em número de votos.

A deputada estadual Rosa Amorim (PT) defendeu políticas públicas implementadas pelos governos petistas, como o Minha Casa, Minha Vida, Farmácia Popular e exaltou a aprovação do fim da escala de trabalho 6x1. Ao discursar no ato em favor da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no centro do Recife, na tarde deste sábado (24), a parlamentar não poupou críticas ao candidato do PL, o senador Flávio Bolsonaro, que disputa o segundo turno contra Lula.

A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), fez avaliação positiva da campanha no segundo turno em discurso no último ato em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na tarde deste sábado (24), no Recife. O evento ocorre na véspera do segundo turno da eleição presidencial, disputada entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em discurso, Luciana Santos afirmou que a esquerda registrou crescimento nas redes sociais e nas mobilizações de rua. Ela convocou os apoiadores a não deixarem de fazer campanha nas últimas horas que antecedem a votação em segundo turno.

“Até amanhã não descansar. Virar voto, ir atrás das abstenções, das pessoas de mais de 70 anos, que podem comparar o que era antes e o que é depois do presidente Lula. É assim que vamos ganhar a eleição: na raça”, enfatizou.

Teresa Leitão diz que mobilização nas ruas tem que ser traduzida em votos e faz apelo a mulheres

A senadora Teresa Leitão (PT) afirmou que as mobilizações de apoiadores da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisam ser traduzidas nas urnas. Ela participou do último ato em favor da reeleição do petista, realizado no Recife, neste sábado (24), véspera do segundo turno da eleição presidencial.

Líder do governo Lula no Senado, a parlamentar pediu que os apoiadores de Lula se cuidem para não perder a votação amanhã. Teresa Leitão aproveitou o discurso para criticar o opositor de Lula, senador Flávio Bolsonaro (PL), fazendo apelo a mulheres, ao citar o caso Maria Clara e o voto de Flávio contra a licença maternidade quando deputado estadual do Rio de Janeiro.

“Apelo para vocês, mulheres, pela mãe de Maria Clara. Apelo pelo voto contra a licença-maternidade. Apelo que assim como as heroínas de Tejucupapo expulsaram o invasor holandês, a gente possa expulsar da política, pelo voto, aquele que quer entregar o Brasil aos Estado Unidos”, disse.

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