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ELEIÇÃO 2026 Apoiadores de Lula já ocupam a orla de Copacabana em último ato no Rio A manhã é de sol forte no Rio, e água está sendo distribuída ao público

Apoiadores do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já se concentram na orla da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para a primeira caminhada do dia, dentro da agenda da campanha presidencial de 2026.

A agenda está marcada para as 10h e a concentração dos apoiadores começa no Posto 5, entre a Avenida Atlântica e a Rua Almirante Gonçalves, mas a ocupação das calçadas já se estende por pelo menos cinco quarteirões da avenida.

A manhã é de sol forte no Rio, e água está sendo distribuída ao público.

Concorrendo à reeleição, Lula deve ter ao seu lado, no ato, o vice-presidente Geraldo Alckmin, além do coordenador de sua campanha presidencial, Camilo Santana. Marcelo Freixo, eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, parlamentares e lideranças políticas e sociais também devem comparecer.

A previsão é que o ato termine às 13 horas, quando Lula seguirá para São Paulo, para sua última agenda de campanha.

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