Apoio de Janja, combate à Covid e formação na rede pública: quem é a médica que cuidou de Lula

A- A+

Na última quinta-feira (23), aos pés do avião presidencial, na Base Aérea de Brasília, a médica Ana Helena Germóglio recebeu uma das missões mais difíceis de sua carreira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ela precisaria de convencê-lo a ir ao hospital para passar por exames. O episódio foi um ensaio para a prova de fogo que viria dois dias depois, quando ela recomendou expressamente que o petista adiasse a viagem que faria à China no domingo (26), considerada uma das agendas mais estratégicas do presidente no exterior.

Aos 42 anos, Germóglio assumiu a Coordenação de Saúde da Presidência em janeiro. De uma hora para outra, ela passou a ocupar o noticiário após diagnosticar o presidente com pneumonia e influenza. As orientações dela levaram Lula a cancelar sua partida para o país asiático um dia antes do voo e frustrar as expectativas de parte do setor produtivo brasileiro.

"Não é nada fácil cancelar a ida de uma equipe para China quando já há duas equipes em Pequim e Xangai, e outra esperando para embarcar. É uma responsabilidade muito importante. Mas antes de cuidar do CNPJ presidente da República, a gente tem que cuidar do CPF Luiz Inácio" contou Ana Helena Germóglio ao GLOBO.

Bem humorada, ela faz piada com a tensão vivida nos últimos dias e diz que os empresários convidados para integrar a comitiva presidencial não querem vê-la nem pintada de ouro. Com apenas três meses de trabalho na Presidência, Germóglio contou com aliados importantes no processo de persuasão do chefe da República. Tanto a primeira-dama Janja Lula da Silva, como o médico pessoal e amigo de Lula, Roberto Kalil, referendaram a orientação da infectologista e ajudaram a explicar ao presidente a importância de ele seguir se submeter a exames e adiar a viagem.

Germóglio e Kalil mantêm as melhores relações e chegam a trocar figurinhas e "emojis" sobre a saúde de Lula. Desde o final da semana passada, os dois médicos se falaram várias vezes por dia para tratar sobre o quadro de pneumonia e influenza do presidente.

Germóglio foi indicada para a vaga na presidência da República por um ex-ocupante do posto, o médico Cléber de Araújo Leal Ferreira, que acompanhou Lula durante as duas primeiras passagens do petista pelo Planalto. Germóglio já havia trabalhado por seis meses no departamento, sob a chefia de Leal, no segundo mandato de Lula.

Paraibana, ela se formou pela Universidade Federal de seu estado e se mudou para Brasília em 2005 para cursar residência na Universidade Nacional de Brasília (UNB). Desde então, atuou em hospitais e se tornou referência no tratamento de Covid-19 no Distrito Federal. A primeira viagem de Germóglio na comitiva presidencial foi emblemática: ela acompanhou o petista a Santos para o velório de Pelé.

"Acho que ninguém nunca se vê nesse cargo. Eu nunca vislumbrei isso, não era minha área de atuação. Na circunstância em que o país estava, como defensora da medicina preventiva, da vacina, da ciência, me senti surpresa e honrada com o convite" afirma Germóglio, que não esconde a admiração pelo presidente.

No front da Covid-19

Germóglio estava no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), fora do horário de trabalho, quando a primeira pessoa infectada pelo coronavírus no Distrito Federal chegou à unidade. Por se tratar de um caso grave, a infectologista foi chamada para examiná-la. A partir de então, Germóglio foi um dos principais nomes do combate à doença no DF.

No HRAN e no Hospital Alvorada, onde atuou antes de integrar a equipe médica do presidente, a médica era querida pelo corpo técnico e também pelos pacientes. Responsável pelo serviço de controle de infecção do Hran, a infectologista era uma espécie de "consultora" dos colegas, que pediam orientações para resolução de casos complexos.

Especialista em controle de infecção hospitalar, no início da pandemia, chegou a ficar dois meses longe dos filhos, Luiz (9 anos) e João (8 anos), devido ao excesso de trabalho e como medida de precaução. Na época, a médica teve voz ativa em defesa das vacinas e fez análises críticas sobre a atuação do governo de Jair Bolsonaro no controle da doença.

Depois de ocupar um posto-chave durante a pandemia no DF e assumir o cargo como médica da Presidência, Germóglio brinca que, para completar o currículo, falta apenas atuar como médica na Nasa. Apesar da rotina atribulada dos últimos anos, a médica de Lula não tem dúvidas:

"Eu sempre pensei em fazer infectologia, porque minha mãe é infectologista e foi minha professora na faculdade. Sempre andei com ela no hospital, mesmo quando era criança, quando ela não tinha onde me deixar. Nunca pensei em fazer outra coisa."

Veja também

bolsonaro "Todo mundo gostaria de passar uma tarde com um príncipe", diz Bolsonaro em viagem que recebeu joias