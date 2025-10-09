Qui, 09 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
taxação de empreendimentos

Apontado como um dos articuladores da derrubada de MP, Tarcísio reage

Governador havia negado interferência até ser agradecido pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara, que ressaltou seu 'empenho' contra a proposta

Reportar Erro
Governador Tarcísio de Freitas Governador Tarcísio de Freitas  - Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

Apontado como um dos principais articuladores da derrubada da Medida Provisória (MP) do governo Lula (PT) que visava taxar investimentos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que "a população não aguenta pagar mais impostos". Antes, o político havia negado qualquer tipo de interferência até ser agradecido pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara, que ressaltou o "empenho" do governador contra a proposta.

"Não torço pelo pior melhor, mas a população não aguenta pagar mais impostos. O governo tem que ter Responsabilidade Fiscal", declarou Tarcísio, em entrevista à CNN Brasil, ao ser questionado sobre suas movimentações. "Veja que o Projeto do Imposto de Renda foi um acerto e foi unânime. Foi promessa dos dois candidatos que foram para o segundo turno em 2022. Não houve divergência. Mas já há um esgotamento para aumento de impostos", completou.

Mais cedo, em nota enviada à imprensa, o governador afirmou estar "totalmente focado nos desafios e nas demandas de São Paulo", e que a questão em pauta era de responsabilidade do Congresso. "Temos muitas ações e prioridades em andamento aqui no Estado", ressaltou.

Após a derrubada da MP, contudo, Sóstenes agradeceu Tarcísio em um discurso no plenário da Câmara. O parlamentar ainda frisou que a articulação entre a oposição e o Centrão demonstra que "2026 é logo ali".

Leia também

• Isenção de IR até R$ 5 mil e taxação dos mais ricos: veja o que muda

• Lula elogia plebiscito sobre taxação de ricos e contra escala 6x1

• FPA mantém contrariedade à taxação das LCAs, diz presidente da bancada

“Governador Tarcísio, receba o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho. Você tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro para que a gente possa fazer essa coalizão em prol do Brasil contra o aumento de impostos, contra Brasil inchado”, destacou o deputado.

Conforme a colunista Bela Megale, do GLOBO, Tarcísio fez telefonemas estratégicos para os presidentes dos partidos políticos e apresentou uma série de argumentos contra a aprovação da medida que ajudaria o governo Lula, trazendo R$ 17 bilhões aos cofres públicos. Ainda conforme a coluna, para justificar a tentativa de se eximir, o governador teria dito que não pode passar a imagem de que estaria abandonando São Paulo para se envolver em questões nacionais.

'Sabotagem'
Por meio das redes sociais, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do partido no Congresso, afirmou que a atuação de Tarcísio foi uma "ação de sabotagem contra o Brasil". As críticas também foram feitas ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), pré-candidato à Presidência e um dos principais articuladores da derrubada da MP.

Líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, também nas redes sociais, publicou um vídeo em que afirma que Tarcísio agiu de forma irresponsável e "só faz besteira".

"Sabe por que estão fazendo isso? Para atrapalhar o governo Lula. Estão antecipando o calendário eleitoral. Mas eles não estão atrapalhando o Lula, estão atrapalhando o Brasil", afirmou o parlamentar.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter