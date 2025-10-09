A- A+

taxação de empreendimentos Apontado como um dos articuladores da derrubada de MP, Tarcísio reage Governador havia negado interferência até ser agradecido pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara, que ressaltou seu 'empenho' contra a proposta

Apontado como um dos principais articuladores da derrubada da Medida Provisória (MP) do governo Lula (PT) que visava taxar investimentos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que "a população não aguenta pagar mais impostos". Antes, o político havia negado qualquer tipo de interferência até ser agradecido pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara, que ressaltou o "empenho" do governador contra a proposta.

"Não torço pelo pior melhor, mas a população não aguenta pagar mais impostos. O governo tem que ter Responsabilidade Fiscal", declarou Tarcísio, em entrevista à CNN Brasil, ao ser questionado sobre suas movimentações. "Veja que o Projeto do Imposto de Renda foi um acerto e foi unânime. Foi promessa dos dois candidatos que foram para o segundo turno em 2022. Não houve divergência. Mas já há um esgotamento para aumento de impostos", completou.

Mais cedo, em nota enviada à imprensa, o governador afirmou estar "totalmente focado nos desafios e nas demandas de São Paulo", e que a questão em pauta era de responsabilidade do Congresso. "Temos muitas ações e prioridades em andamento aqui no Estado", ressaltou.

Após a derrubada da MP, contudo, Sóstenes agradeceu Tarcísio em um discurso no plenário da Câmara. O parlamentar ainda frisou que a articulação entre a oposição e o Centrão demonstra que "2026 é logo ali".

“Governador Tarcísio, receba o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho. Você tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro para que a gente possa fazer essa coalizão em prol do Brasil contra o aumento de impostos, contra Brasil inchado”, destacou o deputado.

Conforme a colunista Bela Megale, do GLOBO, Tarcísio fez telefonemas estratégicos para os presidentes dos partidos políticos e apresentou uma série de argumentos contra a aprovação da medida que ajudaria o governo Lula, trazendo R$ 17 bilhões aos cofres públicos. Ainda conforme a coluna, para justificar a tentativa de se eximir, o governador teria dito que não pode passar a imagem de que estaria abandonando São Paulo para se envolver em questões nacionais.

'Sabotagem'

Por meio das redes sociais, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do partido no Congresso, afirmou que a atuação de Tarcísio foi uma "ação de sabotagem contra o Brasil". As críticas também foram feitas ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), pré-candidato à Presidência e um dos principais articuladores da derrubada da MP.

Líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, também nas redes sociais, publicou um vídeo em que afirma que Tarcísio agiu de forma irresponsável e "só faz besteira".

"Sabe por que estão fazendo isso? Para atrapalhar o governo Lula. Estão antecipando o calendário eleitoral. Mas eles não estão atrapalhando o Lula, estão atrapalhando o Brasil", afirmou o parlamentar.

Veja também