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POLÍTICOS Apór definir como "imperdoável" o áudio de Flávio a Vorcaro, Zema diz que assunto é "página virada" Ex-governador de Minas Gerais havia dito que conversa do filho do ex-presidente com o dono do Banco Master era um 'tapa na cara' dos brasileiros

Após afirmar ser "imperdoável" o contato do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República, voltou atrás e disse que o episódio é "página virada".

Na última quarta-feira, o mineiro gravou um vídeo com críticas ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depois da divulgação de um áudio em que ele pede dinheiro ao dono do Banco Master.

O posicionamento rendeu desgastes para Zema entre o campo bolsonarista e também em diretórios do partido Novo no Paraná e em Santa Catarina.

— Fiquei muito decepcionado (com o áudio), mas eu agi de acordo com meus princípios e valores. E, para mim, é uma página virada — disse Zema, neste sábado, em declaração concedida a jornalistas durante evento partidário em Belo Horizonte, conforme veiculado pelo portal g1.

Na ocasião, Zema também ponderou que "não houve nenhuma ruptura" entre a direita na disputa ao Palácio do Planalto. Segundo ele, não há dúvidas de que todos estarão unidos em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

— Nós temos vários pré-candidatos à Presidência. Não houve nenhuma ruptura. Houve uma manifestação dura da minha parte, que fiquei decepcionado, mas o cenário continua o mesmo. A pré-candidatura dele, a minha pré-candidatura, e tenho certeza de que, no segundo turno, nós estaremos todos juntos contra a esquerda, contra o PT — completou o ex-governador.

'Imperdoável'

O ex-governador classificou a revelação dos áudios enviados por Flávio a Vorcaro como "um tapa na cara do Brasil" e uma atitude "imperdoável". A reação rendeu críticas ao ex-governador por parte das pessoas próximas a Flávio, como o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC), o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o coordenador da campanha presidencial, o senador Rogério Marinho (PL-RN). Em publicações nas redes sociais, eles classificaram Zema como "oportunista".

— Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil — disse Zema na gravação.

'Irmão, estarei contigo sempre'

A cobrança dos recursos feita por Flávio Bolsonaro ocorreu em 8 de setembro de 2025, no momento em que os envolvidos na produção tinham dificuldades para honrar compromissos da montagem do filme "Dark Horse", em homenagem a Bolsonaro.

Os recursos pedidos pelo filho 01 de Bolsonaro e pré-candidato do PL à Presidência da República fazem parte de uma negociação envolvendo Vorcaro e Flávio, no qual o primeiro teria se comprometido a custear parte da produção do filme.

— Tá num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado com o efeito contrário ao que a gente sonhou pro filme — diz o senador, em aúdio enviado ao banqueiro.

Outro contato também foi feito dois meses depois, um dia antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez na Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes bilionárias, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro.

"Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!", escreveu Flávio.

Versões contraditórias

Como mostrou o Globo, parlamentares e empresas ligadas ao projeto passaram a apresentar explicações divergentes sobre a origem dos recursos, os contratos firmados e a estrutura usada para operacionalizar os pagamentos.

A sequência de declarações levou a Polícia Federal (PF) a aprofundar apurações sobre o destino do dinheiro.

A principal linha de investigação tenta esclarecer se os valores enviados ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas e gerido por advogado de Eduardo Bolsonaro, foram usados exclusivamente na produção do filme ou se também ajudaram a custear a permanência do ex-deputado nos Estados Unidos.

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