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Após apontar dificuldades técnicas, Mendonça consegue acesso a conteúdo de celular de Vorcaro

Relator do caso Master e o colega Luiz Fux haviam informado à Polícia Federal que seus gabinetes não conseguiram acessar mídia com a íntegra dos dados extraídos do aparelho do ex-banqueiro

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Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), conseguiu acesso ao conteúdo do celular do ex-banqueiro Daniel VorcaroMinistro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), conseguiu acesso ao conteúdo do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro - Foto: TV Justiça/Reprodução

O ministro André Mendonça conseguiu acesso ao conteúdo do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e passou a analisar a íntegra das mensagens trocadas pelo ex-dono do Banco Master.

No fim de semana, o relator do caso Master e o colega Luiz Fux haviam informado à Polícia Federal que seus gabinetes não conseguiram acessar o conteúdo da mídia com a íntegra dos dados extraídos do aparelho de Vorcaro. Nesta segunda, interlocutores de Mendonça afirmaram que o problema de acesso já foi solucionado.

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No sábado, tanto Fux como Mendonça enviaram ofícios ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmando que não puderam ter “acesso efetivo ao material ali contido”.

O conteúdo foi entregue aos ministros na quinta-feira, ampliando o número de ministros do STF que receberam cópias dos dados. Também analisam as mensagens os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes.

Mendonça e Fux pediram à PF “auxílio técnico operacional necessário” e a conferência da “higidez do material especificamente entregue” aos gabinetes - uma cópia do conteúdo do celular de Vorcaro, apreendido durante a primeira fase da Operação Compliance Zero.

Os ministros levantaram duas possibilidades para o problema: “dificuldades de ordem técnica operacional” ou “algum tipo de defeito contido na mídia entregue”.

Os gabinetes dos ministros do STF analisam as mensagens do ex-dono do Banco Master em meio a preparação para o julgamento sobre as mensagens enviadas por Vorcaro a Moraes às vésperas de sua prisão.

A discussão teve início na semana passada, durante uma sessão plenária marcada por tensão e embates entre ministros, mas foi suspensa por um pedido de vista de Flávio Dino. O ministro tem até 90 dias para devolver o caso para julgamento, mas não há previsão para que o caso volte à pauta do STF.

Na semana passada, os principais debates travados no STF envolveram a possibilidade de unificar a análise do caso Moraes com a do relatório de inteligência da PF usado para atribuir suposta parcialidade a Mendonça.

O relator da Operação Compliance Zero estaria no centro de julgamento previsto para esta semana, mas ele acabou adiado justamente em razão do pedido de vista de Dino.

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