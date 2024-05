Após absolvição de Castro no TRE, governador do Rio e Freixo trocam farpas

A- A+

Absolvido da acusação de abuso de poder político e econômico, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi ao X (antigo Twitter) pedir respeito ao “resultado das urnas e a vontade do nosso povo” ao presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) Marcelo Freixo, derrotado nas eleições de 2022 por Castro, no primeiro turno.

“Importante destacar que além do trabalho da nossa defesa, que resultou pela improcedência das ações interpostas pelo Ministério Público Eleitoral e pelo candidato derrotado Marcelo Freixo, a decisão respeitou o voto livre e soberano de mais de 4,8 milhões de eleitores do RJ”, disse o governador em outra publicação relacionada.

Respondendo ao comentário do adversário político, Freixo disse que já ganhou e já perdeu eleições, “todas disputadas por mim de forma limpa e democrática, sem contratar quase 30 mil funcionários fantasmas para fazer campanha e sem desviar dinheiro público”, disse.

Freixo ainda lembrou que Castro também responde a denúncias de corrupção no Superior Tribunal de Justiça. “Não é só com a Justiça Eleitoral que você tem que se preocupar, com a criminal também”, complementou na publicação.

O governador foi absolvido por quatro votos a três, após os ministros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) entenderem que não há prova de que tenha havido influência eleitoral dos cargos “secretos” em projetos da Fundação Ceperj e da Universidade do Estado do Rio (Uerj). A Corte decidiu manter os mandatos do governador, do vice, Thiago Pampolha (MDB), e do presidente da Assembleia Legislativa do estado (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil).

