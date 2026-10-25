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Eleições 2026

Após acusações da prefeitura, sindicato nega participação na retenção de ônibus em Salvador

Entidade afirmou que a elaboração das escalas e a gestão dos plantões são responsabilidade da administração municipal

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Segundo a entidade, cabe à Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), em conjunto com as empresas do Consórcio Integra, organizar a operação do transporte público.Segundo a entidade, cabe à Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), em conjunto com as empresas do Consórcio Integra, organizar a operação do transporte público. - Foto: Manu Dias/GOVBA

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador negou neste domingo, 25, participação na retenção de ônibus nas garagens durante o segundo turno das eleições presidenciais, após a prefeitura atribuir os atrasos à colocação de adesivos eleitorais nos veículos por sindicalistas.

A entidade afirmou que a elaboração das escalas e a gestão dos plantões são responsabilidade da administração municipal, em articulação com as concessionárias.

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"Todos os rodoviários que foram escalados para trabalhar no dia da eleição compareceram aos seus postos de trabalho", informou o sindicato, em nota assinada pelo presidente Fábio dos Santos Primo.

Segundo a entidade, cabe à Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), em conjunto com as empresas do Consórcio Integra, organizar a operação do transporte público.

O sindicato declarou que sua atuação se limita à defesa dos direitos e interesses trabalhistas da categoria e se colocou à disposição para prestar esclarecimentos e garantir transparência na apuração.

A manifestação ocorre após o prefeito Bruno Reis (União Brasil) reconhecer que 75 ônibus ficaram retidos pela manhã e atribuir o atraso a sindicalistas ligados ao PT que, segundo ele, colocaram adesivos partidários nos veículos.

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