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Câmara dos deputados Após adiamento de pacote fiscal no Senado, Motta evita sinalizar data de votação de projeto Senado tenta na quarta-feira analisar projeto que facilita bloqueios no Orçamento

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), evitou falar em data de votação do projeto de ajuste fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Casa.

A medida estava prevista para ser analisada nesta terça-feira pelo Senado, mas a análise foi adiada para esta quarta-feira após falta de acordo.

Na Câmara, Motta disse que vai dar celeridade à votação, mas declarou que não é possível dizer se vota nesta semana ou na próxima porque ainda não há previsão de quando os senadores vão concluir a tramitação.

– Eu esperava que viesse hoje do Senado, acabou não vindo. Tem que esperar vir. Mas aprovando lá amanhã os destaques, nós vamos dar celeridade aqui – disse. – Eu não quero cravar data porque eu não sei quando ele vai chegar aqui. Chegando o texto, é prioridade.

O líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), disse que, caso o texto seja analisado no Senado na quarta-feira, será votado na Câmara na semana que vem.

O chefe da Câmara vai viajar amanhã para participar de um evento na Argentina e não vai presidir a sessão da Casa amanhã. Motta retorna ao Brasil já nesta quinta-feira.

O projeto deve ter impacto de cerca até R$ 56 bilhões nas contas públicas no próximo ano.

Entre as medidas previstas estão mudanças nas regras de contingenciamento de despesas, permitindo bloqueios para perseguir o centro da meta fiscal, e a ampliação de 10% para 20% do corte linear de benefícios tributários, além de limites para compensações fiscais.

O texto-base foi aprovado na semana passada com um Senado dividido (45 votos favoráveis e 31 contrários) e deveria ter a sua tramitação concluída nesta terça-feira na Casa, mas não houve acordo.

O Senado tentou votar quatro trechos destacados em separado que podem alterar o desenho do texto-base. O governo trabalha para derrubar todos os destaques, mas a articulação política do Poder Executivo não tinha segurança de teria os votos para manter o texto.

Um dos pontos de divergência se trata do trecho que reduz temporariamente os repasses previstos na Lei Kandir, uma medida de compensação a estados e municípios para estimular exportações.

A medida enfrenta resistência de governadores.Mais cedo, Motta disse que a Câmara votaria o texto hoje caso a análise fossse concluída pelo Senado. Depois do adiamento, o chefe da Casa evitou falar se os deputados vão votar no mesmo dia que a votação tiver sido concluída pelos senadores.

No começo da tarde, Motta disse ainda que a posição de parte dos deputados do PT contra o projeto é "isolada".

— Parece que é uma questão isolada. Eu tenho a posição já, não só do governo, como também da bancada do PT, que o partido votará favoravelmente a matéria quando ela chegar ao plenário.

Parlamentares da sigla e de outras legendas da esquerda da base mais fiel do presidente criticaram o fato de não terem sido consultados previamente sobre o projeto e avaliam que esse tipo de ajuste pode desmobilizar eleitores que foram às ruas no segundo turno para apoiar Lula contra Flávio Bolsonaro (PL).

Além disso, se queixam da postura de governistas que têm atacado quem se coloca contra a proposta apresentada pelo Palácio do Planalto. Por outro lado, a bancada do PT na Câmara decidiu orientar a favor do projeto.

De acordo com o presidente da Câmara, a votação do projeto é importante para dar uma sinalização de que o governo está comprometido com uma política fiscal adequada.

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