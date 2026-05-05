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EX-PRESIDENTE Após alta, Bolsonaro tem rotina de fisioterapia diária e alimentação sob cuidados de Michelle Primeiros dias terão foco em exercícios de mão e cotovelo e controle do quadro clínico

Após receber alta do hospital DF Star, em Brasília, nesta segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou uma rotina de recuperação em casa marcada por fisioterapia diária, controle rigoroso da dor e repouso. Ele seguirá o tratamento em um condomínio fechado na capital federal, onde cumpre prisão domiciliar.

Nos primeiros dias, a reabilitação está concentrada em exercícios para cotovelo e mão, feitos todos os dias, enquanto o ombro operado permanece imobilizado pelas próximas seis semanas. A fisioterapia específica para a articulação só deve começar a partir da quarta ou quinta semana, conforme a evolução do quadro.

O controle da dor é tratado como prioridade pela equipe médica. Ainda no hospital, foi instalado um cateter na região cervical, que libera anestésico diretamente nos nervos responsáveis pela dor. O dispositivo pode ser retirado em casa, sem necessidade de retorno ao hospital.





A retirada deve ocorrer ao longo desta semana, mas sem data fechada. Segundo os médicos, a permanência do cateter depende da resposta do paciente ao tratamento.

— Mantemos um fluxo para garantir a analgesia. Se houver necessidade de manter por mais tempo, isso pode ser ajustado — afirmou o médico ortopedista Alexandre Paniago.

Após essa etapa, o controle da dor passa a ser feito com medicação, dentro de um protocolo que busca reduzir o uso de anti-inflamatórios por via oral.

Sem previsão de retomada de atividades físicas neste momento, Bolsonaro deve manter uma rotina mais restrita nas próximas semanas. Antes da cirurgia, no entanto, ele vinha seguindo orientação médica com prática regular de exercícios, o que resultou na perda de cerca de cinco quilos desde a última internação, no final de março.

A alimentação ficará sob responsabilidade da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que acompanha de perto a recuperação do marido. A recomendação segue sendo evitar alimentos ácidos, devido ao quadro de soluços que o ex-presidente enfrenta em decorrência da facada sofrida na campanha de 2018.

A previsão da equipe médica é de que a recuperação completa leve entre seis e nove meses, com avanço gradual das etapas de reabilitação.

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