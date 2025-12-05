A- A+

Eleições 2026 Após anunciar pré-candidatura à Presidência, Flávio irá encontrar Bolsonaro na próxima semana Michelle também terá reunião com ex-presidente no mesmo dia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e da primeira-dama Michelle Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal.

Será a primeira vez que Flávio encontra o pai depois de anunciar que foi escolhido por ele para concorrer à Presidência em 2026.

Flávio e Michelle poderão se encontrar Bolsonaro na terça-feira, das 9h às 11h, por 30 minutos cada um. O pedido de visita foi apresentado na quinta-feira pela defesa do ex-presidente.

Nesta sexta, o senador assumiu publicamente a condição de pré-candidato à Presidência em 2026, ao divulgar uma mensagem em que afirma ter sido escolhido por Bolsonaro para liderar o projeto político do grupo.

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", escreveu.

A declaração ocorre após Flávio relatar a aliados, nesta semana, que o pai o convocou para disputar o Palácio do Planalto. A definição teria ocorrido durante outra visita ao ex-presidente.

