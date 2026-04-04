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ELEIÇÕES Após anúncio de Cabo Daciolo, Ricardo Rocha nega ter aceitado convite para ministério dos Esportes Ex-deputado federal se filiou ao Mobiliza e anunciou ex-zagueiro como seu nome para a pasta dos Esportes, mas Ricardo Rocha desmentiu o suposto convite neste sábado (4)

Após o ex-deputado federal e pastor evangélico Cabo Daciolo ter anunciado que Ricardo Rocha seria seu nome indicado para assumir o Ministério dos Esportes, o ex-jogador de futebol da Seleção Brasileira negou ter aceitado o convite.

Daciolo se filiou ao partido Mobiliza para lançar sua candidatura à Presidência, oito anos depois da primeira tentativa.

O anúncio da pré-candidatura e da presença de Ricardo Rocha no grupo foi feito por Daciolo em suas redes sociais nesta sexta-feira (3), ao lado do presidente nacional da sigla, Antônio Carlos Massarolo, e de outros correligionários.

Mas, neste sábado, o ex-zagueiro da Seleção e do Vasco se manifestou em sua página do Instagram. Ele agradeceu o "interesse demonstrado" sobre meu nome, mas esclareceu que sequer houve convite formal e que a foto foi "algo pontual, um momento espontâneo entre vascaínos".

Ricardo Rocha disse que, inclusive, recebeu contato de outros candidatos, mas que seu foco está "totalmente direcionado à minha imagem, à expansão do meu trabalho com palestras e às oportunidades comerciais, especialmente com a proximidade da Copa do Mundo de 2026".



Confira a nota de Ricardo Rocha:

"Recebi com respeito e consideração as recentes menções ao meu nome, e agradeço o interesse demonstrado.

No entanto, é importante esclarecer que nunca houve, de fato, um convite formal para qualquer tipo de participação. Ao longo desse período, recebi diversos contatos e convites de outros candidatos, todos tratados com o mesmo respeito e, ainda assim, optei por não seguir com nenhum deles.

Meu foco, neste momento, está totalmente direcionado à minha imagem, à expansão do meu trabalho com palestras e às oportunidades comerciais, especialmente com a proximidade da Copa do Mundo de 2026.

O encontro mencionado foi algo pontual, um momento espontâneo entre vascaínos, que acabou sendo registrado em uma foto, sem qualquer desdobramento além disso.

Desejo sorte e sucesso a todos os envolvidos em seus caminhos. Seguimos com respeito, trabalho e propósito.

Forte abraço,

Xerife, Ricardo Rocha".

Pré-Candidatura de Daciolo

Na postagem de sexta, na qual compartilhou uma imagem da sua ficha de filiação ao Mobiliza, o ex-deputado escreveu o lema " Cabo Daciolo 2026" e fez referência a um versículo bíblico que diz "quando os justos governam, o povo se alegra". O anúncio acontece oito anos após Daciolo ser candidato à Presidência em 2018, durante o pleito que elegeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na época, a popularidade entre os eleitores se deu pelo famoso jargão “Glória a Deus” do parlamentar, que defendia os preceitos cristãos durante a campanha e ia aos debates contra os adversários sempre com uma Bíblia Sagrada. Ao final do pleito, Daciolo obteve 1,26% dos votos válidos e ficou em sexto lugar na disputa, à frente de nomes como Henrique Meirelles (MDB), Marina Silva (Rede) e Álvaro Dias (Podemos).

Interessado em voltar a disputar o Planalto neste ano, ele enfrentará uma eleição em que os votos dos evangélicos serão disputados pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

— Vamos lutar pela soberania nacional. Chega do imperialismo norte-americano e chinês. Sou nacionalista, trabalhista e patriota — disse ao Globo.

No anúncio, Daciolo também adiantou a escolha de Ricardo Rocha como o indicado para assumir a pasta dos Esportes em seu eventual governo. O ex-jogador foi o zagueiro da Seleção quando o Brasil conquistou o tetracampeonato da Copa do Mundo em 1994. Ele também atuou como zagueiro e capitão do Vasco entre 1994 e 1996.

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