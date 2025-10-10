A- A+

STF Após aposentadoria de Barroso, entidades pedem que Lula indique uma mulher ao STF "Não é por falta de excelentes nomes", diz nota pública das organizações Fórum Justiça, Plataforma Justa e Themis Gênero e Justiça. Quatro homens são apontados como favoritos para a vaga

Após o anúncio da aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma nova vaga na Corte ficará disponível para ser indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em meio aos principais nomes cotados, todos ele homens, entidades divulgaram uma nota pública, nesta sexta-feira, pedindo a nomeação de uma magistrada mulher. Atualmente, o Supremo conta apenas com a ministra Cármen Lúcia, que assumiu o posto em 2006 e deve se aposentar em 2029.

Segundo as organizações Fórum Justiça, Plataforma Justa e Themis Gênero e Justiça, a saída de Barroso "abre uma janela única" para que o STF se alinhe ao compromisso de promover a "igualdade na Justiça brasileira".

"Não é por falta de excelentes nomes de mulheres que Lula deixará de indicar uma ministra para a Suprema Corte, reduzindo a constrangedora e histórica desigualdade de gênero", diz a nota, que fez uma lista com os nomes de 13 mulheres que poderiam ocupar a cadeira no Supremo.

De acordo com as entidades, é preciso promover um "debate profundo" sobre a baixa representação feminina em cargos de direção. A reinvindicação também afirma que o pedido não é recente, além de ressaltar a necessidade de mulheres negras ocuparem a Corte.

Veja a lista dos nomes indicados:

Adriana Cruz (Juíza e ex-secretária nacional do CNJ);

Daniela Teixeira (Ministra do STJ);

Dora Cavalcanti (Integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social);

Edilene Lobo (Ministra do TSE);

Flávia Carvalho (Juíza auxiliar do STF);

Karen Luise (Integrante do Conselho Nacional do Ministério Público);

Kenarik Boujikian (Secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas);

Lívia Sant'Anna Vaz (Promotora de Justiça);

Livia Casseres (Defensora pública);

Maria Elizabeth Rocha (Presidente do STM);

Monica de Melo (Defensora pública);

Sheila de Carvalho (Secretária Nacional de Acesso à Justiça);

Vera Lúcia Araújo (Ministra substituta do TSE).

Os cotados por Lula

Nos bastidores, quatro nomes despontam como favoritos para ocupar a cadeira de Barroso: Jorge Messias, advogado-geral da União e homem de confiança de Lula; o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), próximo do Legislativo e do Judiciário; Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União; e Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União.

